Николо ДЗАНЬОЛО: «Италия хочет стать главным героем Евро-2024»

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Италии Николо Дзаньоло дал оценку победе команды над сборной Украины (2:1) в матче квалификации Евро-2024.

«Было важно выиграть, так как мы должны были реабилитироваться за оплошность в матче со сборной Северной Македонии. Личное выступление сегодня не являлось приоритетным. Болельщики ожидают от нас многого, поэтому я принимаю критику от них. Мы сильная команда, и, даже если нет турнирной гонки, мы обязаны отдавать все силы, надевая футболку сборной.

Спаллетти? Он мастер, который говорит вам правду в лицо, если ему что-то не нравится. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Мы надеемся, что пройдем с ним долгий путь. Отберемся ли мы на Евро? Хотим попасть туда и стать там главными героями», – заявил Дзаньоло.