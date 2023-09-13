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  4. Николо ДЗАНЬОЛО: «Италия хочет стать главным героем Евро-2024»
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 10:58 | Обновлено 13 сентября 2023, 11:04
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1

Николо ДЗАНЬОЛО: «Италия хочет стать главным героем Евро-2024»

Итальянский хавбек – об амбициях национальной сборной

13 сентября 2023, 10:58 | Обновлено 13 сентября 2023, 11:04
112
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Николо ДЗАНЬОЛО: «Италия хочет стать главным героем Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Италии Николо Дзаньоло дал оценку победе команды над сборной Украины (2:1) в матче квалификации Евро-2024.

«Было важно выиграть, так как мы должны были реабилитироваться за оплошность в матче со сборной Северной Македонии. Личное выступление сегодня не являлось приоритетным. Болельщики ожидают от нас многого, поэтому я принимаю критику от них. Мы сильная команда, и, даже если нет турнирной гонки, мы обязаны отдавать все силы, надевая футболку сборной.

Спаллетти? Он мастер, который говорит вам правду в лицо, если ему что-то не нравится. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Мы надеемся, что пройдем с ним долгий путь. Отберемся ли мы на Евро? Хотим попасть туда и стать там главными героями», – заявил Дзаньоло.

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Николо Дзаньоло Италия - Украина сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Альфредо Педулла
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DK1961
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