Есть прайс на сотрудничество. Милевский окончательно перешел в инстаблогеры

Бывший форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский окончательно перешел в ряды инстаблогеров. Он уже опубликовал свой прайс на сотрудничество.

Также Милевский показал, как вчера поддерживал сборную Украины в матче отбора на Евро-2024 против Италии (поражение 1:2) в одном из пабов Киева. Нельзя не отметить, что за последнее время Милевский довольно сильно изменился в плане внешности.

Ранее Милевский снялся в промо к фильму «Довбуш» вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины, Артемом Федецким.