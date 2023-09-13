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13 сентября 2023, 10:10 |
759
6

Есть прайс на сотрудничество. Милевский окончательно перешел в инстаблогеры

Экс-форвард «Динамо» Киев показал, как поддерживает сборную Украины

13 сентября 2023, 10:10 |
759
6
Есть прайс на сотрудничество. Милевский окончательно перешел в инстаблогеры
Instagram. Артем Мbлевский

Бывший форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский окончательно перешел в ряды инстаблогеров. Он уже опубликовал свой прайс на сотрудничество.

Также Милевский показал, как вчера поддерживал сборную Украины в матче отбора на Евро-2024 против Италии (поражение 1:2) в одном из пабов Киева. Нельзя не отметить, что за последнее время Милевский довольно сильно изменился в плане внешности.

Ранее Милевский снялся в промо к фильму «Довбуш» вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины, Артемом Федецким.

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Источник Instagram
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EL PATRON
Тут цироз розгулявся не на жарт, тому і вздуло чувака.. 
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+2
lehach_08
Рикун №2
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+2
Serhii P.
Я його ледве впізнав - додав так норм у вазі. Та й бухає, судячи з усього, далі.
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+1
umnuy2
это пздц конечно(((
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+1
vh
Ну поки він виглядає, як бомж за дорого
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0
rozalievka
Ждем Дашу Астафьеву с Картошкой.)
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0
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