Есть прайс на сотрудничество. Милевский окончательно перешел в инстаблогеры
Экс-форвард «Динамо» Киев показал, как поддерживает сборную Украины
Бывший форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский окончательно перешел в ряды инстаблогеров. Он уже опубликовал свой прайс на сотрудничество.
Также Милевский показал, как вчера поддерживал сборную Украины в матче отбора на Евро-2024 против Италии (поражение 1:2) в одном из пабов Киева. Нельзя не отметить, что за последнее время Милевский довольно сильно изменился в плане внешности.
Ранее Милевский снялся в промо к фильму «Довбуш» вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины, Артемом Федецким.
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