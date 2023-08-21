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21 августа 2023, 15:20 |
1150
2

ВИДЕО. Милевский и Федецкий снялись в забавном промо к фильму Довбуш

«Миля, где ты, а где защита?»

21 августа 2023, 15:20 |
1150
2
ВИДЕО. Милевский и Федецкий снялись в забавном промо к фильму Довбуш
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

38-летние легендарные футболисты Артем Милевский и Артем Федецкий снялись в забавном промо-ролике к фильму «Довбуш».

Также сообщается, что экс-игроки сборной Украины появятся и в самом фильме. Их роли пока неизвестны.

Артём Милевский попрощался с футболом в сентябре 2021 года после выступлений за «Минай». За свою длинную карьеру он успел сыграть 50 матчей за сборную Украины, забив у них 8 голов.

Артём Федецкий закончил свою профессиональную карьеру в январе 2022 года. Его последним клубом был «Вотранс» Луцк. На его счету 53 игры и 2 гола за сборную Украины.

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Артем Милевский Артем Федецкий видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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igor shmuylo
С них такие актеры ,  как  я балерина .
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Gargantua
прочитал "в кумедному порно"
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