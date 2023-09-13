Дидье ДЕШАМ: «С Полем Погба сейчас происходит столько плохого…»
Французский тренер – о ситуации у полузащитника «Ювентуса»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о положительной допинг-пробе у полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.
Как известно, у 30-летнего француза обнаружили тестостерон. Погба уже временно отстранен Национальным антидопинговым трибуналом Италии. Полю грозит до 4 лет полноценной дисквалификации.
«Я не знаю всех фактов. Расследование еще идет. Но с Полем сейчас происходит столько плохого... Это сложно. Я до сих пор помню, как мы обсуждали коронавирус и вакцинацию. Но тут речь о метаболитах. Появляются вопросы «почему» и «как», но я не думаю, что даже сам Погба знает ответ, к сожалению. Это сложно для него.
Я всегда поддерживал его. И это еще один удар для Поля», – признался Дидье Дешам.
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