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Франция
13 сентября 2023, 09:46 |
116
0

Лион сомневается в кандидатуре Гаттузо

Французский клуб рассматривает другие варианты

13 сентября 2023, 09:46 |
116
0
Лион сомневается в кандидатуре Гаттузо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо ранее уже согласился возглавить «Лион», однако назначение итальянского специалиста на пост главного тренера остается под вопросом. Об этом сообщают французские СМИ.

Президент «Лиона» Джон Текстор не уверен в кандидатуре Гаттузо и рассматривает другие варианты. В их числе были бывший наставник «Челси» Грэм Поттер и экс-тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер, однако оба предложения «Лиона» отклонили.

Позавчера «Лион» уволил с поста главного тренера Лорана Блана после провального старта нового сезона.

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Дженнаро Гаттузо Лион Оливер Гласнер Грэм Поттер
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