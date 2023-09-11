ОФИЦИАЛЬНО. Лион распрощался с Лораном Бланом

Французский клуб «Лион» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Лораном Бланом.

Пресс-служба «Лиона» уведомила о расторжении соглашения с 57-летним специалистом по обоюдному согласию.

В настоящий момент «Лион» идет в зоне вылета турнирной таблицы Лиги 1, занимая последнее, 18-е место. В активе команды одно очко после четырех матчей. На старте чемпионата «дети» сыграли вничью с «Ниццей» (0:0), а также уступил «Страсбургу» (1:2), «Монпелье» (1:4) и «ПСЖ» (1:4).

Блан возглавил «Лион» в октябре 2022 года. До этого французский специалист возглавлял сборную Франции, а также клубы «ПСЖ», «Бордо» и катарский «Эр-Райян».

Ранее сообщалось, что «Лиону» отказал экс-тренер «Челси» Грэм Поттер.