Легендарный Сунесс дал оценку потенциалу нынешней сборной Англии

70-летний шотландский тренер Грэм Сунесс высказался о возможностях сборной Англии, которая, как известно, играет в одной отборочной группе Евро-2024 с командой Украины. Напомним, во вторник, 12 сентября, англичане в товарищеском матче переиграли команду Шотландии со счетом 3:1.

«Это золотое поколение. Забудьте Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза. У них есть и сила, и глубина.

Сейчас Англия – это действительно очень хорошая команда. Считаю, им суждено выиграть трофей с этим составом», – заявил Сунесс, который, к слову, в бытность игроком три раза побеждал в Лиге чемпионов (Кубке чемпионов УЕФА) в составе «Ливерпуля».