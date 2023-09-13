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Англия
13 сентября 2023, 09:28 | Обновлено 13 сентября 2023, 09:34
277
0

Легендарный Сунесс дал оценку потенциалу нынешней сборной Англии

Шотландец высоко оценил соперника сборной Украины по отбору Евро-2024

13 сентября 2023, 09:28 | Обновлено 13 сентября 2023, 09:34
277
0
Легендарный Сунесс дал оценку потенциалу нынешней сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

70-летний шотландский тренер Грэм Сунесс высказался о возможностях сборной Англии, которая, как известно, играет в одной отборочной группе Евро-2024 с командой Украины. Напомним, во вторник, 12 сентября, англичане в товарищеском матче переиграли команду Шотландии со счетом 3:1.

«Это золотое поколение. Забудьте Лэмпарда, Джеррарда и Скоулза. У них есть и сила, и глубина.

Сейчас Англия – это действительно очень хорошая команда. Считаю, им суждено выиграть трофей с этим составом», – заявил Сунесс, который, к слову, в бытность игроком три раза побеждал в Лиге чемпионов (Кубке чемпионов УЕФА) в составе «Ливерпуля».

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Грэм Сунесс сборная Англии по футболу Евро-2024
Источник Daily Mail
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