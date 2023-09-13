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  4. Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ: «Нам удалось победить Украину, великолепно проведя игру»
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 08:50 |
336
0

Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ: «Нам удалось победить Украину, великолепно проведя игру»

Итальянский хавбек – об игре с украинской сборной

13 сентября 2023, 08:50 |
336
0
Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ: «Нам удалось победить Украину, великолепно проведя игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли поделился впечатлениями от победной игры с командой Украины (2:1) в отборе Евро-2024.

«Сегодня был допустим только один исход, и нам удалось победить, великолепно проведя игру. Из этого нам и нужно исходить в построении команды. Я доволен своей игрой и всей командой, в целом. Нужно только надежнее доводить до победы.

Я очень скучал по футболке Скуадры адзурры - желание вернуться и побеждать в составе этой команды было очень велико», – заявил Локателли.

В таблице группы С квалификации ЧЕ-2024 лидирует сборная Англии, у которой 13 очков после 5 матчей. За ней располагаются команды Италии, Украины и Северной Македонии, имея по 7 очков. Однако итальянцы провели 4 матча, а украинцы и северные макендонцы – по пять.

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Мануэль Локателли Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Италия - Украина
Источник Football-Italia
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