Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ: «Нам удалось победить Украину, великолепно проведя игру»

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли поделился впечатлениями от победной игры с командой Украины (2:1) в отборе Евро-2024.

«Сегодня был допустим только один исход, и нам удалось победить, великолепно проведя игру. Из этого нам и нужно исходить в построении команды. Я доволен своей игрой и всей командой, в целом. Нужно только надежнее доводить до победы.

Я очень скучал по футболке Скуадры адзурры - желание вернуться и побеждать в составе этой команды было очень велико», – заявил Локателли.

В таблице группы С квалификации ЧЕ-2024 лидирует сборная Англии, у которой 13 очков после 5 матчей. За ней располагаются команды Италии, Украины и Северной Македонии, имея по 7 очков. Однако итальянцы провели 4 матча, а украинцы и северные макендонцы – по пять.