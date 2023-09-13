Джорджо СКАЛЬВИНИ: «Нам с Украиной пришлось немного потерпеть»

Защитник сборной Италии Джорджо Скальвини поделился эмоциями от победы над Украиной (2:1) в отборе чемпионата Европы 2024 года.

«Нам пришлось немного потерпеть, у Украины хорошая команда. Мы могли бы забить больше, но сама игра была превосходной. Мы много работали, приспосабливаясь к требованиям нового тренера.

Матч с Северной Македонией оставил чувство горечи. Благодаря правильному настрою мы перевернули эту страницу», - заявил Скальвини.

В таблице группы С евроквалификации лидирует сборная Англии, у которой 13 очков после 5 матчей. За ней располагаются команды Италии, Украины и Северной Македонии, имея по 7 очков. Однако итальянцы провели 4 матча, а украинцы и северные макендонцы – по пять.