РАСПАДОРИ: «При Спаллетти изменился менталитет, которого нам не хватало»
Форвард сборной Италии прокомментировал победу над Украиной
Форвард сборной Италии Джакомо Распадори прокомментировал ход событий в матче отбора Евро-2024 против команды Украины (2:1).
«Игра в центре поля вместо фланга? Мне больше нравится в середине поля, Я там более комфортно чувствую.
Про какие слабые места сборной Украины говорил Спаллетти? Он очень много нам рассказал. Не могу все раскрыть, но мы хорошо подготовились к матчу, чтобы его выиграть.
Что изменилось при Спаллетти? Очень много чего изменилось в обороне. Плюс изменился менталитет, которого нам не хватало».
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