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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 04:31 | Обновлено 13 сентября 2023, 04:42
30
0

РАСПАДОРИ: «При Спаллетти изменился менталитет, которого нам не хватало»

Форвард сборной Италии прокомментировал победу над Украиной

13 сентября 2023, 04:31 | Обновлено 13 сентября 2023, 04:42
30
0
РАСПАДОРИ: «При Спаллетти изменился менталитет, которого нам не хватало»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джакомо Распадори

Форвард сборной Италии Джакомо Распадори прокомментировал ход событий в матче отбора Евро-2024 против команды Украины (2:1).

«Игра в центре поля вместо фланга? Мне больше нравится в середине поля, Я там более комфортно чувствую.

Про какие слабые места сборной Украины говорил Спаллетти? Он очень много нам рассказал. Не могу все раскрыть, но мы хорошо подготовились к матчу, чтобы его выиграть.

Что изменилось при Спаллетти? Очень много чего изменилось в обороне. Плюс изменился менталитет, которого нам не хватало».

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Италия - Украина Джакомо Распадори
Источник Суспильне Спорт
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