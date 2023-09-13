РАСПАДОРИ: «При Спаллетти изменился менталитет, которого нам не хватало»

Форвард сборной Италии Джакомо Распадори прокомментировал ход событий в матче отбора Евро-2024 против команды Украины (2:1).

«Игра в центре поля вместо фланга? Мне больше нравится в середине поля, Я там более комфортно чувствую.

Про какие слабые места сборной Украины говорил Спаллетти? Он очень много нам рассказал. Не могу все раскрыть, но мы хорошо подготовились к матчу, чтобы его выиграть.

Что изменилось при Спаллетти? Очень много чего изменилось в обороне. Плюс изменился менталитет, которого нам не хватало».