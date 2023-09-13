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Боливия
12.09.2023 23:00 – FT 0 : 3
Аргентина
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Чемпионат мира
13 сентября 2023, 06:45 | Обновлено 13 сентября 2023, 08:07
444
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Квалификация ЧМ-2026. Аргентина и Бразилия взяли по три очка

Состоялись 5 матчей отбора к ЧМ-2026 в зоне Южной Америки

13 сентября 2023, 06:45 | Обновлено 13 сентября 2023, 08:07
444
0
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина и Бразилия взяли по три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос принес победу Бразилии

В ночь на 13 сентября состоялись 5 матчей отбора к ЧМ-2026 в зоне Южной Америки

Фавориты турнира, Аргентина и Бразилия, взяли по три очка.

Маркиньос с передачи Неймара принес победу Бразилии над Перу на 90-й минуте

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

2-й тур, 12–13 сентября

Турнирная таблица

Боливия – Аргентина – 0:3

Голы: Энцо Фернандес, 31, Тальяфико, 42, Николас Гонсалес, 83

Эквадор – Уругвай – 2:1

Голы: Феликс Торрес, 45+5, 61 – Каннобио, 38

Венесуэла – Парагвай – 1:0

Гол: Хосе Рондон, 90+3 (пен)

Чили – Колумбия – 0:0

Перу – Бразилия – 0:1

Голы: Маркиньос, 90

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Аргентина).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Тальяфико (Аргентина).
39’
Роберто Фернандес (Боливия) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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