Квалификация ЧМ-2026. Аргентина и Бразилия взяли по три очка
Состоялись 5 матчей отбора к ЧМ-2026 в зоне Южной Америки
В ночь на 13 сентября состоялись 5 матчей отбора к ЧМ-2026 в зоне Южной Америки
Фавориты турнира, Аргентина и Бразилия, взяли по три очка.
Маркиньос с передачи Неймара принес победу Бразилии над Перу на 90-й минуте
Квалификация ЧМ-2026 по футболу
2-й тур, 12–13 сентября
Турнирная таблица
Боливия – Аргентина – 0:3
Голы: Энцо Фернандес, 31, Тальяфико, 42, Николас Гонсалес, 83
Эквадор – Уругвай – 2:1
Голы: Феликс Торрес, 45+5, 61 – Каннобио, 38
Венесуэла – Парагвай – 1:0
Гол: Хосе Рондон, 90+3 (пен)
Чили – Колумбия – 0:0
Перу – Бразилия – 0:1
Голы: Маркиньос, 90
События матча
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