Квалификация ЧМ-2026. Аргентина и Бразилия взяли по три очка

В ночь на 13 сентября состоялись 5 матчей отбора к ЧМ-2026 в зоне Южной Америки

Фавориты турнира, Аргентина и Бразилия, взяли по три очка.

Маркиньос с передачи Неймара принес победу Бразилии над Перу на 90-й минуте

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

2-й тур, 12–13 сентября

Турнирная таблица

Боливия – Аргентина – 0:3

Голы: Энцо Фернандес, 31, Тальяфико, 42, Николас Гонсалес, 83

Эквадор – Уругвай – 2:1

Голы: Феликс Торрес, 45+5, 61 – Каннобио, 38

Венесуэла – Парагвай – 1:0

Гол: Хосе Рондон, 90+3 (пен)

Чили – Колумбия – 0:0

Перу – Бразилия – 0:1

Голы: Маркиньос, 90