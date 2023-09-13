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Сборная УКРАИНЫ
13 сентября 2023, 04:43 | Обновлено 13 сентября 2023, 04:59
14
0

Определен еще один потенциальный соперник Украины на футбольном турнире ОИ

Новая Зеландия стала 10-м участником футбольного турнира в Париже-2024

13 сентября 2023, 04:43 | Обновлено 13 сентября 2023, 04:59
14
0
Определен еще один потенциальный соперник Украины на футбольном турнире ОИ
FIFA

10-м участником футбольного турнира среди мужских сборных на Олимпиаде-2024 стала команда Новой Зеландии, победившая в финале квалификационных соревнований Океании команду Фиджи (9:0). Еще 6 сборных, которые получат лицензии на летние игры, определятся позже.

Ранее, победив Францию (3:1) в четвертьфинальном матче Евро-2023 U-21 и получив путевку в полуфинал, молодежная сборная Украины достигла исторического успеха – завоевала для страны право впервые выступить на футбольном турнире Олимпиады.

Вместе с Украиной лицензии на летние Игры-2024 от Европы в этой дисциплине из-за молодежного Евро-2023 получили сборные Испании и Израиля. Впоследствии также стали известны три делегата от Африки, которые определились на Кубке наций среди команд U-23. Пропуски получили Марокко, Египет и Мали.

Таким образом, известны уже 10 участников мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024, которые будут соревноваться в период с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. В соревнованиях согласно регламенту могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в 4 группах по 4 команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем – четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, «Парк де Пренс»).

Действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, победившая в Токио-2020 в финале Испанию (2:1).

В футбольном турнире ОИ-2024 примут участие 16 сборных:

  • Франция – как хозяин,
  • Украина, Испания, Израиль – три команды будут представлять Европу
  • Марокко, Египет, Мали – три команды из Африки
  • США, Доминиканская Республика – две команды из зоны КОНКАКАФ
  • Новая Зеландия – команда из Океании
  • три команды из Азии станут известны в мае 2024 года
  • две команды из Южной Америки (сроки отбора не утверждены)
  • победитель плей-офф между 4 командами Африки (Гвинея) и Азии.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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