ФОТО. Потеря важных очков. Как Украина сражалась с Италией в Милане
Сборная Украины проиграла выездной матч отбора к Евро-2024 со счетом 1:2
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проиграла выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии (1:2).
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Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед. Давиде Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины. Поскользнулся Георгий Судаков при передаче, и мяч достался сопернику в опасной зоне.
На 28-й минуте Давиде Фраттези оформил дубль в ворота Украины. Арбитры VAR офсайда не обнаружили.
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете на 41-й минуте. Именно Ярмоленко получил приз Лев матча, который вручается лучшему игроку поединка в составе сине-желтых.
ФОТО. Потеря важных очков. Как Украина сражалась с Италией в Милане
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