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Евро
Швеция
12.09.2023 21:45 – FT 1 : 3
Австрия
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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 00:58 |
49
0

Австрия на выезде обыграла Швецию, Бельгия отгрузила 5 голов Эстонии

Лукаку оформил дубль за две минуты

13 сентября 2023, 00:58 |
49
0
Австрия на выезде обыграла Швецию, Бельгия отгрузила 5 голов Эстонии
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча отбора Евро-2024 в группе F.

Австрия на выезде оказалась сильнее Швеции. Бельгия с дублем Лукаку разбила Эстонию.

Австрия и Бельгия уверенно лидируют в группе, выиграв по четыре матча и расписав мировую в личной встрече.

Евро-2024. Отборочный турнир. 6-й тур

Группа F

Швеция – Австрия – 1:3
Голы: Хольм (90) – Грегорич (53), Арнаутович (56, 69 пен).

Бельгия – Эстония – 5:0
Голы: Вертонген (4), Троссард (18), Лукаку (56, 58), де Кетеларе (88).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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