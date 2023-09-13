Австрия на выезде обыграла Швецию, Бельгия отгрузила 5 голов Эстонии

Состоялись два матча отбора Евро-2024 в группе F.

Австрия на выезде оказалась сильнее Швеции. Бельгия с дублем Лукаку разбила Эстонию.

Австрия и Бельгия уверенно лидируют в группе, выиграв по четыре матча и расписав мировую в личной встрече.

Евро-2024. Отборочный турнир. 6-й тур

Группа F

Швеция – Австрия – 1:3

Голы: Хольм (90) – Грегорич (53), Арнаутович (56, 69 пен).

Бельгия – Эстония – 5:0

Голы: Вертонген (4), Троссард (18), Лукаку (56, 58), де Кетеларе (88).

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