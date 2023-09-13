Чемпионат Европы13 сентября 2023, 00:58 |
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Австрия на выезде обыграла Швецию, Бельгия отгрузила 5 голов Эстонии
Лукаку оформил дубль за две минуты
13 сентября 2023, 00:58 |
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Состоялись два матча отбора Евро-2024 в группе F.
Австрия на выезде оказалась сильнее Швеции. Бельгия с дублем Лукаку разбила Эстонию.
Австрия и Бельгия уверенно лидируют в группе, выиграв по четыре матча и расписав мировую в личной встрече.
Евро-2024. Отборочный турнир. 6-й тур
Группа F
Швеция – Австрия – 1:3
Голы: Хольм (90) – Грегорич (53), Арнаутович (56, 69 пен).
Бельгия – Эстония – 5:0
Голы: Вертонген (4), Троссард (18), Лукаку (56, 58), де Кетеларе (88).
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