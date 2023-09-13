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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 13 сентября 2023, 02:01
1086
1

Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024

Капитан сине-желтых Андрей Ярмоленко забил гол в конце первого тайма

13 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 13 сентября 2023, 02:01
1086
1
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проиграла выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед. Давиде Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины. Поскользнулся Георгий Судаков при передаче, и мяч достался сопернику в опасной зоне. На 28-й минуте Давиде Фраттези оформил дубль в ворота Украины. Арбитры VAR офсайда не обнаружили

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете на 41-й минуте.

Именно Ярмоленко получил приз Лев матча, который вручается лучшему игроку поединка в составе сине-желтых.

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Источник Sport.ua
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