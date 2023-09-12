Чемпионат Европы12 сентября 2023, 22:32 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:49
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ВИДЕО. Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете
Украина проигрывает Италии со счетом 1:2 после первого тайма в Милане
12 сентября 2023, 22:32 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:49
1703
0
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.
❗️ Смотрите видео гола в Telegram
Украина проигрывает Италии со счетом 1:2 после первого тайма. Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете на 41-й минуте.
ГОЛ! 2:1. Андрей Ярмоленко, 41 мин
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