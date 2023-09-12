ВИДЕО. Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.

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Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

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Украина проигрывает Италии со счетом 1:2 после первого тайма. Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете на 41-й минуте.

ГОЛ! 2:1. Андрей Ярмоленко, 41 мин