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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 22:32 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:49
1703
0

ВИДЕО. Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете

Украина проигрывает Италии со счетом 1:2 после первого тайма в Милане

12 сентября 2023, 22:32 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:49
1703
0
ВИДЕО. Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете
MEGOGO

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

Украина проигрывает Италии со счетом 1:2 после первого тайма. Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете на 41-й минуте.

ГОЛ! 2:1. Андрей Ярмоленко, 41 мин

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Источник Sport.ua
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