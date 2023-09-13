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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 00:06 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:23
599
2

Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»

Главный тренер cборной Украины – о матче с Италией

13 сентября 2023, 00:06 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:23
599
2
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Getty Images/Global Images Ukraine

12 сентября в Милане прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Италии и Украины (2:1).

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал основные моменты.

- Мы понимали, что Италия будет играть так интенсивно. Мы играем вторую игру против топ-соперников, поэтому очень тяжело. Мы пытались атаковать, во втором тайме создали несколько моментов, но не реализовали их. Против таких команд очень трудно играть, если нет реализации.

Мы забили мяч, вернулись в игру, пытались вырвать положительный результат.

Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис. Я считаю, что это очень крепкая команда, они сегодня это показали.

- Почему решили придержать Мудрика?
- Потому что он должен был добавить скорости во втором тайме.

- Как оцените матчи с Англией и Италией?
- Первая игра показала, что мы можем играть с таким командами. Не могу сказать в равный или не равный футбол. Футбол – это не владение мячом, а счет. Поэтому я считаю эти две игры очень полезными для будущего. Мы будем очень тщательно готовиться к следующим матчам.

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Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Италия - Украина
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Микола Захарченко
Поки є шанси треба боротися . Вже видно малюнок гри і зігранність окремих ланок ... Все вирішить " домашня " гра з італійцями в листопаді . Залишається тільки вірити в команду і в успіх ...
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Octopus
В таких сборных постоянный кризис - они не знают кого на матч ставить, потому что по 3 кандидатуры на позицию
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