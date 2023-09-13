Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»

12 сентября в Милане прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Италии и Украины (2:1).

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал основные моменты.

- Мы понимали, что Италия будет играть так интенсивно. Мы играем вторую игру против топ-соперников, поэтому очень тяжело. Мы пытались атаковать, во втором тайме создали несколько моментов, но не реализовали их. Против таких команд очень трудно играть, если нет реализации.

Мы забили мяч, вернулись в игру, пытались вырвать положительный результат.

Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис. Я считаю, что это очень крепкая команда, они сегодня это показали.

- Почему решили придержать Мудрика?

- Потому что он должен был добавить скорости во втором тайме.

- Как оцените матчи с Англией и Италией?

- Первая игра показала, что мы можем играть с таким командами. Не могу сказать в равный или не равный футбол. Футбол – это не владение мячом, а счет. Поэтому я считаю эти две игры очень полезными для будущего. Мы будем очень тщательно готовиться к следующим матчам.