Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Главный тренер cборной Украины – о матче с Италией
12 сентября в Милане прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Италии и Украины (2:1).
Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал основные моменты.
- Мы понимали, что Италия будет играть так интенсивно. Мы играем вторую игру против топ-соперников, поэтому очень тяжело. Мы пытались атаковать, во втором тайме создали несколько моментов, но не реализовали их. Против таких команд очень трудно играть, если нет реализации.
Мы забили мяч, вернулись в игру, пытались вырвать положительный результат.
Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис. Я считаю, что это очень крепкая команда, они сегодня это показали.
- Почему решили придержать Мудрика?
- Потому что он должен был добавить скорости во втором тайме.
- Как оцените матчи с Англией и Италией?
- Первая игра показала, что мы можем играть с таким командами. Не могу сказать в равный или не равный футбол. Футбол – это не владение мячом, а счет. Поэтому я считаю эти две игры очень полезными для будущего. Мы будем очень тщательно готовиться к следующим матчам.
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