12 сентября в Милане прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Италии и Украины (2:1).

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Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Италия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE