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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 23:50 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:18
1235
0

Италия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

12 сентября в Милане прошел матч квалификации Евро-2024

12 сентября 2023, 23:50 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:18
1235
0
Италия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Сергей Ребров

12 сентября в Милане прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Италии и Украины (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Италия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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