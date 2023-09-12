Чемпионат Европы12 сентября 2023, 23:50 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:18
1235
0
Италия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
12 сентября в Милане прошел матч квалификации Евро-2024
12 сентября 2023, 23:50 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:18
1235
0
12 сентября в Милане прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Италии и Украины (2:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Италия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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