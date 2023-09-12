Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проведет выездной матч отбора на Евро-2024 против Италии.

Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

Сегодня, 12 сентября, украинская команда совершила 20-минутную прогулку по парку Parco di Trenno, раскинувшемуся неподалеку от отеля, где остановились сине-желтые.

ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по Милану перед матчем с Италией