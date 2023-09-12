Чемпионат Европы12 сентября 2023, 20:57 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:15
971
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ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по Милану перед матчем с Италией
Сине-желтые в 21:45 проведут матч квалификации ЧЕ против команды Италии
12 сентября 2023, 20:57 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:15
971
0
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проведет выездной матч отбора на Евро-2024 против Италии.
Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.
Сегодня, 12 сентября, украинская команда совершила 20-минутную прогулку по парку Parco di Trenno, раскинувшемуся неподалеку от отеля, где остановились сине-желтые.
ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по Милану перед матчем с Италией
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