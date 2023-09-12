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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 19:52 | Обновлено 12 сентября 2023, 20:18
1322
6

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Италии нужно бояться Мудрика за скорость и класс»

Тренер «Динамо» Киев – о самых опасных игроках сборной Украины

12 сентября 2023, 19:52 | Обновлено 12 сентября 2023, 20:18
1322
6
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Италии нужно бояться Мудрика за скорость и класс»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью итальянским рассказал о самых опасных игрока сборной Украины, с которой «Скуадра Адзурра» сыграет сегодня, 12 сентября в Милане:

«Мудрика надо бояться за скорость и класс, Яремчука и Довбика – за антропометрию и направленность на ворота.

Зинченко всегда играл за пределами Украины: «ПСВ», «Манчестер Сити» и «Арсенал». Он стал топовым игроком международного уровня.

Кроме того, есть игроки, которых я сформировал в «Динамо». Цыганков прекрасен в центре поля, зимой мы продали его в «Жирону». Миколенко, которого мы продали «Эвертону» в прошлом году.

Степаненко и Судаков, которые играют вместе в «Шахтере» и прекрасно понимают друг друга. Степаненко начинал карьеру со мной в 20 лет, он является примером для всех одноклубников. Неутомимый труженик, немного похожий на меня».

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Мирча Луческу Италия - Украина Евро-2024 сборная Украины по футболу Артем Довбик Роман Яремчук Александр Зинченко Виктор Цыганков Виталий Миколенко Георгий Судаков Тарас Степаненко сборная Италии по футболу
Источник Tuttosport
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Перець
Яка Італія його вся АПЛ боїться
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+4
GloryUkraine
 Нікому вже не цікавий піар Мудрика. Він просто не готовий до дорослого футболу. Фінти в Інстаграмі це все на,що він здатний. 
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+2
Фанькин кот
Желаю Мише сегодня показать класс! Забить гол или сделать ассист. И тем "утереть сопли" всем недоброжелателям!
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-1
Viktor Shuper
Уокер Мудриком дупу підтирав собі. то нічого, так? і не свистіть що Уокер один з кращих захисників чемпу Англії, то всі знають. але чувачок за 100 лямів має і проти таких суперників щось показувати. щось, а не дулю
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-3
Viktor Shuper
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-3
Фанькин кот
Вот! Видите, дынамофаны, даже главный тренер вашего любимого клуба высоко оценивает Мудрика. А вы всё гавкаете и гавкаете на Мишу, как будто вам за это кто-то башляет.
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-11
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