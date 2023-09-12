Мирча ЛУЧЕСКУ: «Италии нужно бояться Мудрика за скорость и класс»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью итальянским рассказал о самых опасных игрока сборной Украины, с которой «Скуадра Адзурра» сыграет сегодня, 12 сентября в Милане:

«Мудрика надо бояться за скорость и класс, Яремчука и Довбика – за антропометрию и направленность на ворота.

Зинченко всегда играл за пределами Украины: «ПСВ», «Манчестер Сити» и «Арсенал». Он стал топовым игроком международного уровня.

Кроме того, есть игроки, которых я сформировал в «Динамо». Цыганков прекрасен в центре поля, зимой мы продали его в «Жирону». Миколенко, которого мы продали «Эвертону» в прошлом году.

Степаненко и Судаков, которые играют вместе в «Шахтере» и прекрасно понимают друг друга. Степаненко начинал карьеру со мной в 20 лет, он является примером для всех одноклубников. Неутомимый труженик, немного похожий на меня».