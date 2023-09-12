Забавная причина. Ман Юнайтед месяц не продавал футболки своего новичка
Расмус Хойлунд перешел в клуб более месяца назад
Еще 5 августа «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда за 75 миллионов евро. Как стало известно английским СМИ, все это время клуб не продавал футболки с фамилией своего новичка.
Причина оказалась довольно оригинальной. Дело в том, что фамилия Хойлунда пишется с датской буквой «Ø». В ассортименте клубного магазина ее не было.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» заплатил за Хойлунда 75 миллионов евро. 20-летний датчанин уже успел дебютировать за новый клуб, проведя на поле 23 минуты в матче АПЛ против «Арсенала» (поражение 1:3).
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