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Англия
12 сентября 2023, 19:41 | Обновлено 12 сентября 2023, 19:57
317
0

Забавная причина. Ман Юнайтед месяц не продавал футболки своего новичка

Расмус Хойлунд перешел в клуб более месяца назад

12 сентября 2023, 19:41 | Обновлено 12 сентября 2023, 19:57
317
0
Забавная причина. Ман Юнайтед месяц не продавал футболки своего новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Еще 5 августа «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда за 75 миллионов евро. Как стало известно английским СМИ, все это время клуб не продавал футболки с фамилией своего новичка.

Причина оказалась довольно оригинальной. Дело в том, что фамилия Хойлунда пишется с датской буквой «Ø». В ассортименте клубного магазина ее не было.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» заплатил за Хойлунда 75 миллионов евро. 20-летний датчанин уже успел дебютировать за новый клуб, проведя на поле 23 минуты в матче АПЛ против «Арсенала» (поражение 1:3).

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Источник Daily Mail
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