ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал Хойлунда

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда. Контракт рассчитан на 5 лет с опцией продления еще на год.

По информации СМИ, «Аталанта» получила за 20-летнего датчанина 75 миллионов евро плюс 10 миллионов возможных бонусов.

Хойлунд перешел в «Аталанту» год назад из австрийского «Штурма» за 17,2 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 10 голов и 4 ассиста в 34 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.