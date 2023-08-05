Англия05 августа 2023, 14:47 | Обновлено 05 августа 2023, 14:54
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал Хойлунда
Форвард «Аталанты» продолжит карьеру в АПЛ
05 августа 2023, 14:47 | Обновлено 05 августа 2023, 14:54
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«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда. Контракт рассчитан на 5 лет с опцией продления еще на год.
По информации СМИ, «Аталанта» получила за 20-летнего датчанина 75 миллионов евро плюс 10 миллионов возможных бонусов.
Хойлунд перешел в «Аталанту» год назад из австрийского «Штурма» за 17,2 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 10 голов и 4 ассиста в 34 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
August 5, 2023
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