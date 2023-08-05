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Англия
05 августа 2023, 14:47 | Обновлено 05 августа 2023, 14:54
888
1

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал Хойлунда

Форвард «Аталанты» продолжит карьеру в АПЛ

05 августа 2023, 14:47 | Обновлено 05 августа 2023, 14:54
888
1
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал Хойлунда
ФК Манчестер Юнайтед. Расмус Хойлунд

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда. Контракт рассчитан на 5 лет с опцией продления еще на год.

По информации СМИ, «Аталанта» получила за 20-летнего датчанина 75 миллионов евро плюс 10 миллионов возможных бонусов.

Хойлунд перешел в «Аталанту» год назад из австрийского «Штурма» за 17,2 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 10 голов и 4 ассиста в 34 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

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Манчестер Юнайтед Аталанта трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Расмус Хойлунд
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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