ВИДЕО. Как Калинина обыграла экс-первую ракетку мира. Обзор матча

Сегодня украинская теннисистка Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире WTA в Сан-Диего. Украинка в трех сетах обыграла экс-первую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову.

Сан-Диего. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(4), 0:6, 6:3

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча Калинина – Плишкова: