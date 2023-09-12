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  4. ВИДЕО. Как Калинина обыграла экс-первую ракетку мира. Обзор матча
WTA
12 сентября 2023, 19:05 |
749
2

ВИДЕО. Как Калинина обыграла экс-первую ракетку мира. Обзор матча

Обзор матча украинки против Каролины Плишковой в Сан-Диего

12 сентября 2023, 19:05 |
749
2
ВИДЕО. Как Калинина обыграла экс-первую ракетку мира. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сегодня украинская теннисистка Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире WTA в Сан-Диего. Украинка в трех сетах обыграла экс-первую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову.

Сан-Диего. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(4), 0:6, 6:3

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча Калинина – Плишкова:

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Ангелина Калинина Каролина Плишкова WTA Сан-Диего видео
Источник Sport.ua
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Олег Мандрівник
Ого, второй сет всухую, но собралась и третий взяла
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