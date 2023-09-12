WTA12 сентября 2023, 19:05 |
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ВИДЕО. Как Калинина обыграла экс-первую ракетку мира. Обзор матча
Обзор матча украинки против Каролины Плишковой в Сан-Диего
12 сентября 2023, 19:05 |
749
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Сегодня украинская теннисистка Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире WTA в Сан-Диего. Украинка в трех сетах обыграла экс-первую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову.
Сан-Диего. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(4), 0:6, 6:3
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча Калинина – Плишкова:
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