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ATP
12 сентября 2023, 17:31 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:33
197
0

Дядя Надаля назвал новые сроки возвращения Рафаэля на корт

Испанец восстанавливается после травмы бедра

12 сентября 2023, 17:31 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:33
197
0
Дядя Надаля назвал новые сроки возвращения Рафаэля на корт
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Тони Надаль, который является дядей и бывшим тренером испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о вероятных сроках возвращения на корт племянника после травмы бедра.

«Рафа в порядке, восстанавливается. Если все будет хорошо, он хочет вернуться на корт на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году», — заявил Тони Надаль.

Как известно, ранее капитан сборной Испании Давид Феррер рассказал, что 37-летний Надаль планирует возвращение на корт в конце 2023 года, если национальная команда отберется в финальную часть розыгрыша Кубка Дэвиса.

Напомним, в начале лета этого года 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Первоначально сообщалось, что испанцу понадобится на восстановление пять месяцев.

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Рафаэль Надаль Тони Надаль травма
Источник Tennishead
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