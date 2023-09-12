Дядя Надаля назвал новые сроки возвращения Рафаэля на корт

Тони Надаль, который является дядей и бывшим тренером испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о вероятных сроках возвращения на корт племянника после травмы бедра.

«Рафа в порядке, восстанавливается. Если все будет хорошо, он хочет вернуться на корт на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году», — заявил Тони Надаль.

Как известно, ранее капитан сборной Испании Давид Феррер рассказал, что 37-летний Надаль планирует возвращение на корт в конце 2023 года, если национальная команда отберется в финальную часть розыгрыша Кубка Дэвиса.

Напомним, в начале лета этого года 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Первоначально сообщалось, что испанцу понадобится на восстановление пять месяцев.