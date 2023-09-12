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Англия
12 сентября 2023, 15:48 |
505
0

Клопп не хочет возглавлять сборную Германии

Тренер намерен работать только с «Ливерпулем»

12 сентября 2023, 15:48 |
505
0
Клопп не хочет возглавлять сборную Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Сборная Германии сейчас активно занимается поисками нового главного тренера после увольнения Ханса-Дитера Флика. Одним из приоритетных кандидатов на замену являлся наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Однако, по информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, Клопп предложение возглавить сборную Германии отклонил. Он не намерен покидать «Ливерпуль» и хочет отработать до конца контракт до 2026 года. Вариант с совмещением должностей Клопп тоже не рассматривает.

Ранее сообщалось о том, что главные претенденты на замену Флику – Юлиан Нагельсманн и Матиас Заммер.

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сборная Германии по футболу Ливерпуль Юрген Клопп
Источник Twitter
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