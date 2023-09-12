Клопп не хочет возглавлять сборную Германии

Сборная Германии сейчас активно занимается поисками нового главного тренера после увольнения Ханса-Дитера Флика. Одним из приоритетных кандидатов на замену являлся наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Однако, по информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, Клопп предложение возглавить сборную Германии отклонил. Он не намерен покидать «Ливерпуль» и хочет отработать до конца контракт до 2026 года. Вариант с совмещением должностей Клопп тоже не рассматривает.

Ранее сообщалось о том, что главные претенденты на замену Флику – Юлиан Нагельсманн и Матиас Заммер.