Обладатель Золотого мяча может возглавить сборную Германии

Юлиан Нагельсманн и Маттиас Заммер – основные кандидаты на пост главного тренера сборной Германии, сообщает журналист издания The Telegraph Мэтт Лоу.

Интересно, что последний раз обладатель Золотого мяча 1996 года работал главным тренером в «Штутгарте». Это был далекий 2005 год. У Юлиана же ситуация с тренерской практикой лучше – он безработный всего пол года.

Источник отмечает, что если немецкому футбольному союзу не удастся договориться с Юлианом или Маттиасом, то готовить команду к домашнему Евро-2024 будет директор сборной Руди Феллер.