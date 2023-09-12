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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 15:08 | Обновлено 12 сентября 2023, 15:09
518
0

Обладатель Золотого мяча может возглавить сборную Германии

Маттиас Заммер и Юлиан Нагельсманн – фавориты на должность главного тренера Бундестим

12 сентября 2023, 15:08 | Обновлено 12 сентября 2023, 15:09
518
0
Обладатель Золотого мяча может возглавить сборную Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиас Заммер

Юлиан Нагельсманн и Маттиас Заммер – основные кандидаты на пост главного тренера сборной Германии, сообщает журналист издания The Telegraph Мэтт Лоу.

Интересно, что последний раз обладатель Золотого мяча 1996 года работал главным тренером в «Штутгарте». Это был далекий 2005 год. У Юлиана же ситуация с тренерской практикой лучше – он безработный всего пол года.

Источник отмечает, что если немецкому футбольному союзу не удастся договориться с Юлианом или Маттиасом, то готовить команду к домашнему Евро-2024 будет директор сборной Руди Феллер.

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Маттиас Заммер Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу главный тренер
Источник Twitter
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