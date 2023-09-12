Обладатель Золотого мяча может возглавить сборную Германии
Маттиас Заммер и Юлиан Нагельсманн – фавориты на должность главного тренера Бундестим
Юлиан Нагельсманн и Маттиас Заммер – основные кандидаты на пост главного тренера сборной Германии, сообщает журналист издания The Telegraph Мэтт Лоу.
Интересно, что последний раз обладатель Золотого мяча 1996 года работал главным тренером в «Штутгарте». Это был далекий 2005 год. У Юлиана же ситуация с тренерской практикой лучше – он безработный всего пол года.
Источник отмечает, что если немецкому футбольному союзу не удастся договориться с Юлианом или Маттиасом, то готовить команду к домашнему Евро-2024 будет директор сборной Руди Феллер.
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