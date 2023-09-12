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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Будет сложно, но играть на Сан-Сиро – невероятное чувство»
Сборная УКРАИНЫ
12 сентября 2023, 13:41 |
474
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Будет сложно, но играть на Сан-Сиро – невероятное чувство»

Защитник сборной Украины рассказал о своих ожиданиях от игры против Италии

12 сентября 2023, 13:41 |
474
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Будет сложно, но играть на Сан-Сиро – невероятное чувство»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный рассказал о своих ожиданиях от игры против сборной Италии в матче отбора к Евро-2024:

«Стадион «Сан-Сиро» – действительно очень классный. Атмосфера на нем будет великолепна. Можно играть в футбол. Конечно, на выезде играть труднее. Трибуны будут гнать итальянцев. Будет сложно, но это невероятное чувство, когда ты играешь на полном стадионе. Думаю, это будет отличная игра».

Напомним, игра Италия – Украина состоится уже сегодня, 12 сентября в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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