Илья ЗАБАРНЫЙ: «Будет сложно, но играть на Сан-Сиро – невероятное чувство»

Защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный рассказал о своих ожиданиях от игры против сборной Италии в матче отбора к Евро-2024:

«Стадион «Сан-Сиро» – действительно очень классный. Атмосфера на нем будет великолепна. Можно играть в футбол. Конечно, на выезде играть труднее. Трибуны будут гнать итальянцев. Будет сложно, но это невероятное чувство, когда ты играешь на полном стадионе. Думаю, это будет отличная игра».