Илья ЗАБАРНЫЙ: «Будет сложно, но играть на Сан-Сиро – невероятное чувство»
Защитник сборной Украины рассказал о своих ожиданиях от игры против Италии
Защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный рассказал о своих ожиданиях от игры против сборной Италии в матче отбора к Евро-2024:
«Стадион «Сан-Сиро» – действительно очень классный. Атмосфера на нем будет великолепна. Можно играть в футбол. Конечно, на выезде играть труднее. Трибуны будут гнать итальянцев. Будет сложно, но это невероятное чувство, когда ты играешь на полном стадионе. Думаю, это будет отличная игра».
Напомним, игра Италия – Украина состоится уже сегодня, 12 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале Грузии обыграла Казахстан, а за третье место Франция победила США
Анна очень органично смотрится в таком образе