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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 10:18 |
1317
1

Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Италией

Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок на «Сан-Сиро» не сыграют

12 сентября 2023, 10:18 |
1317
1
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Италией
Павел Кубанов. Сергей Ребров

12 сентября в Милане на стадионе «Сан-Сиро» сборная Украины проведет выездной матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Италии.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок.

Заявка сборной Украины на матч с Италией

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Денис Попов, 21. Александр Караваев.

Хавбеки: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 22. Егор Назарина.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Италия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Начало встречи в 21.45 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Умник
Имея такое взаимопонимание с Довбыком тупо 2 недели прокататься.
Жалко Пихаленка.
Имея 3 опорников зато.
Тренерам виднее.
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