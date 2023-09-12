Агент Погба: «Поль никогда не собирался нарушать правила»
Представительница французского игрока – о скандале с участием своего клиента
Футбольный агент Рафаэла Пимента, который представляет интересы хавбека «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба, прокомментировала информацию о том, что ее клиент сдал положительный допинг-тест на тестостерон.
«Ждем результатов контранализа и не можем ничего сказать до тех пор. Единственное, что можно сказать наверняка – Поль никогда не собирался нарушать правила», - заявила Пимента.
Как ранее сообщалось, 30-летний Погба уже получил временную дисквалификацию из-за положительного теста на тестостерон. Французу грозит до 4 лет полноценной дисквалификации.
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