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  4. Агент Погба: «Поль никогда не собирался нарушать правила»
Италия
12 сентября 2023, 09:31 |
306
0

Агент Погба: «Поль никогда не собирался нарушать правила»

Представительница французского игрока – о скандале с участием своего клиента

12 сентября 2023, 09:31 |
306
0
Агент Погба: «Поль никогда не собирался нарушать правила»
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Футбольный агент Рафаэла Пимента, который представляет интересы хавбека «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба, прокомментировала информацию о том, что ее клиент сдал положительный допинг-тест на тестостерон.

«Ждем результатов контранализа и не можем ничего сказать до тех пор. Единственное, что можно сказать наверняка – Поль никогда не собирался нарушать правила», - заявила Пимента.

Как ранее сообщалось, 30-летний Погба уже получил временную дисквалификацию из-за положительного теста на тестостерон. Французу грозит до 4 лет полноценной дисквалификации.

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Источник Calciomercato.it
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