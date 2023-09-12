Италия рискует недосчитаться Дзаканньи на матч с Украиной

Атакующий полузащитник сборной Италии Маттиа Дзакканьи может пропустить матч с командой Украиной в квалификации Евро-2024.

Сообщается, что на предматчевой тренировке вингер занимался отдельно от общей группы.

В предыдущем матче евроотбора против Северной Македонии (1:1) Дзакканьи вышел в старте итальянской сборной и покинул поле на 82-й минуте.

Напомним, ранее расположение сборной Италии из-за травм покинули защитник Джанлука Манчини и вингер Маттео Политано.

Поединок Италия – Украина состоится в Милане 12 сентября, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Как известно, на матче Италия – Украина аншлага не будет.