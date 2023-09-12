Италия рискует недосчитаться Дзаканньи на матч с Украиной
Игрок может не помочь партнерам в предстоящем матче
Атакующий полузащитник сборной Италии Маттиа Дзакканьи может пропустить матч с командой Украиной в квалификации Евро-2024.
Сообщается, что на предматчевой тренировке вингер занимался отдельно от общей группы.
В предыдущем матче евроотбора против Северной Македонии (1:1) Дзакканьи вышел в старте итальянской сборной и покинул поле на 82-й минуте.
Напомним, ранее расположение сборной Италии из-за травм покинули защитник Джанлука Манчини и вингер Маттео Политано.
Поединок Италия – Украина состоится в Милане 12 сентября, начало – в 21:45 по киевскому времени.
Как известно, на матче Италия – Украина аншлага не будет.
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