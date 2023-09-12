Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия рискует недосчитаться Дзаканньи на матч с Украиной
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 12 сентября 2023, 07:24
280
0

Италия рискует недосчитаться Дзаканньи на матч с Украиной

Игрок может не помочь партнерам в предстоящем матче

12 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 12 сентября 2023, 07:24
280
0
Италия рискует недосчитаться Дзаканньи на матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиа Дзакканьи

Атакующий полузащитник сборной Италии Маттиа Дзакканьи может пропустить матч с командой Украиной в квалификации Евро-2024.

Сообщается, что на предматчевой тренировке вингер занимался отдельно от общей группы.

В предыдущем матче евроотбора против Северной Македонии (1:1) Дзакканьи вышел в старте итальянской сборной и покинул поле на 82-й минуте.

Напомним, ранее расположение сборной Италии из-за травм покинули защитник Джанлука Манчини и вингер Маттео Политано.

Поединок Италия – Украина состоится в Милане 12 сентября, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Как известно, на матче Италия – Украина аншлага не будет.

По теме:
Лихтейнштейн пропустил от Словакии гол на 9-й секунде игры
Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на Сан-Сиро
Маттиа Дзакканьи Евро-2024 сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу травма Италия - Украина
Источник Calciomercato.it
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Днепра-1 вело переговоры с Михайленко, но тренер отказался
Футбол | 12 сентября 2023, 00:59 0
Руководство Днепра-1 вело переговоры с Михайленко, но тренер отказался
Руководство Днепра-1 вело переговоры с Михайленко, но тренер отказался

У клуба в приоритете было назначение испанского специалиста

Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Футбол | 11 сентября 2023, 20:30 17
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»

Наставник сборной дал пресс-конференцию перед матчем отбора к Евро-2024

Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Футбол | 11.09.2023, 06:45
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Илкай ГЮНДОГАН: «Есть ощущение, что я подвел Флика»
Футбол | 12.09.2023, 03:31
Илкай ГЮНДОГАН: «Есть ощущение, что я подвел Флика»
Илкай ГЮНДОГАН: «Есть ощущение, что я подвел Флика»
Металлист усилится нападающим Динамо
Футбол | 11.09.2023, 15:29
Металлист усилится нападающим Динамо
Металлист усилится нападающим Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины
Тренер Англии оценил Мудрика после матча против Украины
10.09.2023, 20:30 4
Футбол
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
11.09.2023, 02:55 3
Теннис
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
10.09.2023, 10:24 9
Теннис
Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок
Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок
11.09.2023, 09:00
Теннис
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
10.09.2023, 15:59 3
Футбол
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
11.09.2023, 12:39 4
Теннис
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
10.09.2023, 00:15 3
Футбол
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»
10.09.2023, 09:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем