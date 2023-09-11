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  4. Аншлага не будет. 2000 украинцев посетят матч против Италии в Милане
Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 23:21 |
467
0

Аншлага не будет. 2000 украинцев посетят матч против Италии в Милане

Поединок не вызвал большого ажиотажа на Апеннинах

11 сентября 2023, 23:21 |
467
0
Аншлага не будет. 2000 украинцев посетят матч против Италии в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 12 сентября сборная Италии в Милане на «Сан-Сиро» в матче отбора на Евро-2024 примет Украину. По информации итальянских СМИ, поединок не вызвал большого ажиотажа среди итальянских болельщиков.

Как сообщает Sky Sport Italia, на матч продано лишь 47 тысяч билетов, при том, что стадион «Сан-Сиро» вмещает примерно 80 тысяч зрителей. Из 47 тысяч проданных билетов 2 тысячи приобрели украинские болельщики.

Многие объясняют низкий ажиотаж к матчу ожиданием миланского дерби, которое состоится на этом же стадионе в субботу, 16 сентября. Все билеты на этот поединок были распроданы еще неделю назад.

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Италия - Украина сборная Украины по футболу Евро-2024 стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)
Источник Sky Sport Italia
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