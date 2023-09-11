Аншлага не будет. 2000 украинцев посетят матч против Италии в Милане

Завтра, 12 сентября сборная Италии в Милане на «Сан-Сиро» в матче отбора на Евро-2024 примет Украину. По информации итальянских СМИ, поединок не вызвал большого ажиотажа среди итальянских болельщиков.

Как сообщает Sky Sport Italia, на матч продано лишь 47 тысяч билетов, при том, что стадион «Сан-Сиро» вмещает примерно 80 тысяч зрителей. Из 47 тысяч проданных билетов 2 тысячи приобрели украинские болельщики.

Многие объясняют низкий ажиотаж к матчу ожиданием миланского дерби, которое состоится на этом же стадионе в субботу, 16 сентября. Все билеты на этот поединок были распроданы еще неделю назад.