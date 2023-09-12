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Франция
12 сентября 2023, 05:30 | Обновлено 12 сентября 2023, 05:42
95
0

Два игрока Франции U-21 будут играть за Алжир

Ясер Ларуси и Амин Гуири решили сменить спортивное гражданство

12 сентября 2023, 05:30 | Обновлено 12 сентября 2023, 05:42
95
0
Два игрока Франции U-21 будут играть за Алжир
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади заявил, что игроки молодежной сборной Франции Амин Гуири и Ясер Ларуси решили на взрослом уровне выступать за Алжир.

«Гуири уже сменил спортивное гражданство. Это официально. Дело с Ларуси тоже на правильном пути», – сказал Бельмади.

Оба футболиста играли в отборе на Евро-2023 в группе, где была сборная Украины, а также выступали на молодежном Евро. Напомним, что французы вылетели из турнира, уступив именно нашей команде со счетом 1:3.

Решение продиктовано алжирскими корнями у футболистов, а также большая конкуренция во взрослую команду.

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Источник RMC Sport
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