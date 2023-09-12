Два игрока Франции U-21 будут играть за Алжир
Ясер Ларуси и Амин Гуири решили сменить спортивное гражданство
Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади заявил, что игроки молодежной сборной Франции Амин Гуири и Ясер Ларуси решили на взрослом уровне выступать за Алжир.
«Гуири уже сменил спортивное гражданство. Это официально. Дело с Ларуси тоже на правильном пути», – сказал Бельмади.
Оба футболиста играли в отборе на Евро-2023 в группе, где была сборная Украины, а также выступали на молодежном Евро. Напомним, что французы вылетели из турнира, уступив именно нашей команде со счетом 1:3.
Решение продиктовано алжирскими корнями у футболистов, а также большая конкуренция во взрослую команду.
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