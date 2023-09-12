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Украина. Премьер лига
12 сентября 2023, 04:31 | Обновлено 12 сентября 2023, 04:33
82
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Амбиции в Кривбасса максимальные»

1111Лучший игрок 6 тура УПЛ рассказал о выступлениях своей команды и целях на сезон

12 сентября 2023, 04:31 | Обновлено 12 сентября 2023, 04:33
82
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Амбиции в Кривбасса максимальные»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

В эксклюзивном интервью прессслужбе Украинской Премьер-Лиги хавбек «Кривбасса»Максим Задерака рассказал о своем признании и планах на сезон.

– Максим, тебя сочли лучшим игроком 6-го тура. Что почувствовал, когда узнал это?

- Приятно было узнать, однако это не повод радоваться. Воспринял это как аванс от футбольной экспертной среды. Вообще, это заслуга всей команды.

– Ты забил два мяча в ворота «Кривбасса». Как оцениваешь этот матч для себя и команды? Можно сказать, что это был лучший матч в твоей карьере?

Один из лучших и результативных точно. В родных стенах ковалевцы крайне редко кого-то отпускают, а мы в тот день, на мой субъективный взгляд, наоборот, выглядели мощнее и изобретательнее противника. Где-то в каких эпизодах нам, откровенно говоря, повезло, но в целом, считаю, результат игры более или менее закономерен.

– Позади 6 туров чемпионата. Если кратко их проанализировать, что у «Кривбасса» получилось хорошо, а что не получилось совсем?

Играть под давлением на результат психологически сложно для любой команды. В этом смысле победы окрыляют и придают уверенность. В отличие от прошедшего сезона мы не испортили старт. Осторожно об этом сейчас можно говорить, но главные испытания впереди. Недостатки наличествуют, но стараемся их избавиться. Амбиции у нашего клуба максимальны. Главное избегать на дистанции необоснованных дисквалификаций из-за карточек, поведения, ненадлежащей агрессивной коммуникации с арбитрами. Если и дальше мы все вместе будем продолжать так, как на старте сезона – уверен, наши болельщики итогами текущего спортивного сезона останутся довольны.

– В команде немало новичков, что замечаете за ними интересного?

У нас здоровый микроклимат внутри коллектива. Взаимоотношения между игроками, несмотря на мощную конкуренцию, нормальные рабочие. Конечно тяжелее игрокам из дальнего зарубежья. Без знания языка в стране, где идет горячая фаза войны… Обычно коллектив помогает этим ребятам как можно быстрее адаптироваться. Юрий Николаевич еще со времен «Шерифа» доказал, что может развивать талантливых игроков. Яркий пример – Иван Дибанго. По мне Дибанго уже сейчас один из лучших фланговых защитников УПЛ. Интересно наблюдать, как люди режимят, воспринимают нагрузку, терпят, добавляют в футбольном развитии, прогрессируют и доказывают тренеру собственную профпригодность.

– В 1/8 финала Кубка Украины вам играть против «Черноморца». Какие задачи стоят перед «Кривбассом» в Кубке Украины?

Максимальные. Каждый новый противник – новый для нас вызов. Одесса, Роман Григорчук, Кубок. Ожидаем трудный матч, настраиваемся исключительно на победу.

– Сформулировал ли ты для себя персональную задачу на текущий сезон?

Да. Быть максимально полезным команде и на каждой тренировке работать – дорабатывать за 100 процентов. Никакие предыдущие победы в футболе не работают. Доказывать нужно здесь и сейчас, – сказал Задерака.

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Максим Задерака Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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