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Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 16:10 |
156
0

Все призы – Кривбассу. УПЛ определила лучшего тренера и игрока тура

Вернидуб и Задерака получили признание

06 сентября 2023, 16:10 |
156
0
Все призы – Кривбассу. УПЛ определила лучшего тренера и игрока тура
УПЛ

УПЛ по итогам шестого тура чемпионата Украины определила лучшего игрока и тренера. Оба достижения достались представителям «Кривбасса».

Лучшим тренером стал Юрий Вернидуб, а лучшим игроком – Максим Задерака. Команда обыграла «Колос» со счетом 3:0, а Задерака отметился дублем.

«Кривбасс» набрал 11 очков и поднялся на 3-е место.

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Кривбасс Кривой Рог Максим Задерака Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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