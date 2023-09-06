Украина. Премьер лига06 сентября 2023, 16:10 |
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Все призы – Кривбассу. УПЛ определила лучшего тренера и игрока тура
Вернидуб и Задерака получили признание
06 сентября 2023, 16:10 |
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УПЛ по итогам шестого тура чемпионата Украины определила лучшего игрока и тренера. Оба достижения достались представителям «Кривбасса».
Лучшим тренером стал Юрий Вернидуб, а лучшим игроком – Максим Задерака. Команда обыграла «Колос» со счетом 3:0, а Задерака отметился дублем.
«Кривбасс» набрал 11 очков и поднялся на 3-е место.
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