Все призы – Кривбассу. УПЛ определила лучшего тренера и игрока тура

УПЛ по итогам шестого тура чемпионата Украины определила лучшего игрока и тренера. Оба достижения достались представителям «Кривбасса».

Лучшим тренером стал Юрий Вернидуб, а лучшим игроком – Максим Задерака. Команда обыграла «Колос» со счетом 3:0, а Задерака отметился дублем.

«Кривбасс» набрал 11 очков и поднялся на 3-е место.