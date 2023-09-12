Лихтейнштейн пропустил от Словакии гол на 9-й секунде игры

Состоялся матч отбора на Евро-2024, в котором Словакия ожидаемо разгромила Лихтенштейн (3:0). Интересно, что счет 0:0 продлился в матче всего 8 секунд – на 9-й словаки усилиями Ганцко сумели забить.

Также интересно, что все три гола были забиты в период с первой по шестую минуты.

Отбор к Евро-2024.

Словакия – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6.

Видео гола можно увидеть в обзоре матча.