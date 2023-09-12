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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 03:51 | Обновлено 12 сентября 2023, 04:11
60
0

Лихтейнштейн пропустил от Словакии гол на 9-й секунде игры

Ничейный счет держался в матче очень недолго

12 сентября 2023, 03:51 | Обновлено 12 сентября 2023, 04:11
60
0
Лихтейнштейн пропустил от Словакии гол на 9-й секунде игры
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч отбора на Евро-2024, в котором Словакия ожидаемо разгромила Лихтенштейн (3:0). Интересно, что счет 0:0 продлился в матче всего 8 секунд – на 9-й словаки усилиями Ганцко сумели забить.

Также интересно, что все три гола были забиты в период с первой по шестую минуты.

Отбор к Евро-2024.

Словакия – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6.

Видео гола можно увидеть в обзоре матча.

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Источник Sport.ua
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