Чемпионат Европы12 сентября 2023, 03:51 | Обновлено 12 сентября 2023, 04:11
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Лихтейнштейн пропустил от Словакии гол на 9-й секунде игры
Ничейный счет держался в матче очень недолго
12 сентября 2023, 03:51 | Обновлено 12 сентября 2023, 04:11
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Состоялся матч отбора на Евро-2024, в котором Словакия ожидаемо разгромила Лихтенштейн (3:0). Интересно, что счет 0:0 продлился в матче всего 8 секунд – на 9-й словаки усилиями Ганцко сумели забить.
Также интересно, что все три гола были забиты в период с первой по шестую минуты.
Отбор к Евро-2024.
Словакия – Лихтенштейн – 3:0
Голы: Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6.
Видео гола можно увидеть в обзоре матча.
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