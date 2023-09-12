11.09.2023 21:00 – FT 1 : 0
Чемпионат Европы12 сентября 2023, 01:50 | Обновлено 12 сентября 2023, 01:55
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Евро-2025 U-21. Победы фаворитов в квалификации
Состоялись четыре матча отбора на молодежный чемпионат Европы
12 сентября 2023, 01:50 | Обновлено 12 сентября 2023, 01:55
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Прошли четыре матча квалификации на молодежный чемпионат Европы 2025 по футболу. Сенсаций не произошло, фавориты дружно набрали три очка.
Отбор на молодежный Евро-2025.
Группа В
Бельгия U-21 - Казахстан U-21 - 1:0
Испания U-21 – Шотландия U-21 – 1:0.
Группа F
Люксембург U-21 - Англия U-21 - 0:3
Группа Н
Словения U-21 – Франция U-21 - 0:4
Напомним, во вторник матчем против сборной Северной Ирландии стартует и молодежная сборная Украины.
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