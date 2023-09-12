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Евро
Бельгия U21
11.09.2023 21:00 – FT 1 : 0
Казахстан U21
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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 01:50 | Обновлено 12 сентября 2023, 01:55
46
0

Евро-2025 U-21. Победы фаворитов в квалификации

Состоялись четыре матча отбора на молодежный чемпионат Европы

12 сентября 2023, 01:50 | Обновлено 12 сентября 2023, 01:55
46
0
Евро-2025 U-21. Победы фаворитов в квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли четыре матча квалификации на молодежный чемпионат Европы 2025 по футболу. Сенсаций не произошло, фавориты дружно набрали три очка.

Отбор на молодежный Евро-2025.

Группа В

Бельгия U-21 - Казахстан U-21 - 1:0

Испания U-21 – Шотландия U-21 – 1:0.

Группа F

Люксембург U-21 - Англия U-21 - 0:3

Группа Н

Словения U-21 – Франция U-21 - 0:4

Напомним, во вторник матчем против сборной Северной Ирландии стартует и молодежная сборная Украины.

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Источник Sport.ua
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