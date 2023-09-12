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Украина. Премьер лига
12 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 12 сентября 2023, 01:01
188
0

Руководство Днепра-1 вело переговоры с Михайленко, но тренер отказался

У клуба в приоритете было назначение испанского специалиста

12 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 12 сентября 2023, 01:01
188
0
Руководство Днепра-1 вело переговоры с Михайленко, но тренер отказался
СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации с назначением главного тренера команды «Днепр-1»:

«У «Днепра-1» в приоритете было назначение иностранного тренера. Испанского. Один отказался из-за страха перед войной. Другого не отпустили из-за контрактных обязательств.

После вылета из еврокубков переезд в город Днепр был неизбежен. Следовательно, приглашение кого-то из-за границы выглядело сюрреалистическим. Пришлось искать среди наших специалистов.

Старый-добрый Дмитрий Михайленко здесь был в приоритете. Знаю точно, с ним велись переговоры, но в итоге он отказался возвращаться в клуб, который покинул 3 года назад.

С Юрием Максимовым шли параллельные разговоры, и здесь все звезды сошлись. Именно он дальше поведет днепрян».

Ожидается, что Юрий Максимов может официально стать главным тренером «Днепра-1» уже 13 сентября.

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Юрий Максимов отставка назначение тренера Днепр-1 Звягель Дмитрий Михайленко Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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