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  4. Челси на 6 недель потерял дорогостоящего новичка
Англия
11 сентября 2023, 23:07 |
702
0

Челси на 6 недель потерял дорогостоящего новичка

Ромео Лавия еще не успел дебютировать за «Синих»

11 сентября 2023, 23:07 |
702
0
Челси на 6 недель потерял дорогостоящего новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромео Лавия

Травма Ромео Лавия, которую он получил на тренировке «Челси», оказалась достаточно серьезной. По информации английских СМИ, он пропустит как минимум шесть недель.

Лавия перешел в «Челси» в середине августа из «Саутгемптона» за 53+5 миллиона фунтов стерлингов. 19-летний бельгийский центральный полузащитник до сих пор не успел дебютировать в составе «Синих». Теперь его дебют откладывается как минимум до второй половины октября.

В прошлом сезоне бельгиец провёл 35 матчей за «Саутгемптон», забил один гол и сделал один результативный пас.

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Ромео Лавия Челси травма
Источник Daily Mail
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