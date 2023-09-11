Англия11 сентября 2023, 23:07 |
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Челси на 6 недель потерял дорогостоящего новичка
Ромео Лавия еще не успел дебютировать за «Синих»
11 сентября 2023, 23:07 |
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Травма Ромео Лавия, которую он получил на тренировке «Челси», оказалась достаточно серьезной. По информации английских СМИ, он пропустит как минимум шесть недель.
Лавия перешел в «Челси» в середине августа из «Саутгемптона» за 53+5 миллиона фунтов стерлингов. 19-летний бельгийский центральный полузащитник до сих пор не успел дебютировать в составе «Синих». Теперь его дебют откладывается как минимум до второй половины октября.
В прошлом сезоне бельгиец провёл 35 матчей за «Саутгемптон», забил один гол и сделал один результативный пас.
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