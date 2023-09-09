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  4. Лавия повредил голеностоп на тренировке
Англия
09 сентября 2023, 17:16 |
293
1

Лавия повредил голеностоп на тренировке

Купленный за 58 млн фунтов хавбек еще не играл за «Челси»

09 сентября 2023, 17:16 |
293
1
Лавия повредил голеностоп на тренировке
ФК Челси. Ромео Лавия

19-летний бельгийский полузащитник Ромео Лавия в четверг получил повреждение на тренировке лондонского «Челси».

У полузащитника возникли проблемы с голеностопом, передает The Guardian. Сейчас в клубе ожидают результатов сканирования ноги футболиста.

Приобретенный у «Саутгемптона» за 53+5 миллионов фунтов игрок пока не провел за новую команду ни одного матча. Футболист подписал с «синими» контракт на семь лет.

В прошлом сезоне бельгиец провёл 35 матчей, забил один гол и сделал один результативный пас.

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Источник The Guardian
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Gargantua
пороблэно тому Челси
надо к бабке идти чтобы вышептала
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