Лавия повредил голеностоп на тренировке

19-летний бельгийский полузащитник Ромео Лавия в четверг получил повреждение на тренировке лондонского «Челси».

У полузащитника возникли проблемы с голеностопом, передает The Guardian. Сейчас в клубе ожидают результатов сканирования ноги футболиста.

Приобретенный у «Саутгемптона» за 53+5 миллионов фунтов игрок пока не провел за новую команду ни одного матча. Футболист подписал с «синими» контракт на семь лет.

В прошлом сезоне бельгиец провёл 35 матчей, забил один гол и сделал один результативный пас.