Финал Кубка Дэвиса 2023. Результаты матчей

12 сентября стартовал финал Кубка Дэвиса-2023.

Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.

Шестнадцать стран приняли участие в групповом этапе финала, который прошел на этой неделе (12-17 сентября) в четырех европейских городах – Болонье, Манчестере, Сплите и Валенсии.



16 стран были разделены на четыре группы и будут соревноваться по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы прошли в «Финал восьмерых». Плей-офф финала пройдет в Малаге с 21 по 26 ноября.

В групповом этапе участие приняли следующие команды:

2 финалиста Финала 2022 года (Австралия и Канада);

2 команды, которые получили wild card (Италия и Испания);

12 победителей отборочного тура в феврале 2023 года (Чили, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Швеция, Швейцария, США).

По итогам группового этапа в плей-офф пробились следующие команды:

Канада

Италия

Австралия

Великобритания

Сербия

Нидерланды

Чехия

Финляндия

ПЛЕЙ-ОФФ

Финал

Воскресенье, 26 ноября

Италия – Австралия – 2:0

Маттео Арнальди – Алексей Попырин – 7:5, 2:6, 6:4

Янник Синнер – Алекс де Минаур – 6:3, 6:0

Полуфиналы

Суббота, 25 ноября

Италия – Сербия – 2:1

Лоренцо Музетти – Миомир Кецманович – 7:6 (9:7), 2:6, 1:6

Янник Синнер – Новак Джокович – 6:2, 2:6, 7:5

Янник Синнер / Лоренцо Сонего – Новак Джокович / Миомир Кецманович – 6:3, 6:4

Пятница, 24 ноября

Австралия – Финляндия – 2:0

Алексей Попырин – Отто Виртанен – 7:6 (7:5), 6:2

Алекс Де Минаур – Эмиль Руусувуори – 6:4, 6:3

Четвертьфиналы

Четверг, 23 ноября

Сербия – Великобритания – 2:0

Миомир Кецманович – Джек Дрэйпер – 7:6 (7:2), 7:6 (8:6)

Новак Джокович – Кэмерон Норри – 6:4, 6:4

Италия – Нидерланды – 2:1

Маттео Арнальди – Ботик ван де Зандсхулп – 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9)

Янник Синнер – Таллон Грикспор – 7:6 (7:3), 6:1

Янник Синнер / Лоренцо Сонего – Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф – 6:3, 6:4

Среда, 22 ноября

Австралия – Чехия – 2:1

Джордан Томпсон – Томаш Махач – 4:6, 5:7

Алекс де Минаур – Иржи Легечка – 4:6, 7:6(5), 7:5

Мэтью Эбден / Макс Перселл – Иржи Легечка / Адам Павлашек – 6:4, 7:5

Вторник, 21 ноября

Финляндия – Канада – 2:1

Милош Раонич – Патрик Кауковальта – 6:3, 7:5

Отто Виртанен – Габриэль Диалло – 6:4, 7:5

Харри Хелиеваара / Отто Виртанен – Алексис Галарн / Вашек Поспишил – 7:5, 6:3

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Италия 3 5-4 2 2 Швеция 3 1-8 0 3 Чили 3 4-5 1 4 Канада 3 8-1 3

Вторник, 12 сентября

Чили – Швеция – 3:0

Кристиан Гарин – Лео Борг – 7:6 (8:6), 3:6, 7:5

Николас Харри – Элиас Имер – 6:2, 6:4

Марсело Барриос/Алехандро Табило – Филип Бергеви/Андре Йоранссон – 6:4, 7:5

Среда, 13 сентября

Канада – Италия – 3:0

Алексис Галарно – Лоренцо Сонего – 7:6 (10:8), 6:4

Габриэль Диалло – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:4

Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Симоне Болелли / Маттео Арнальди – 6:4 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3)

Четверг, 14 сентября

Канада – Швеция – 3:0

Вашек Поспишил – Лео Борг – 7:6 (7:5), 5:7, 6:2

Габриэль Диалло – Элиас Имер – 6:4, 6:3

Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Филип Бергеви / Андре Йоранссон – 7:6 (11:9), 7:6 (7:3)

Пятница, 15 сентября

Италия – Чили – 3:0

Лоренцо Сонего – Николас Харри – 3:6, 7:5, 6:4

Маттео Арнальди – Кристиан Гарин – 2:6, 6:4, 6:3

Лоренцо Сонего / Лоренцо Музетти – Алехандро Табило / Томас Барриос – 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:2)

Суббота, 16 сентября

Канада – Чили – 2:1

Алексис Галарно – Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (7:5)

Габриэл Диалло – Николас Харри – 4:6, 4:6

Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Томас Барриос / Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (9:7)

Воскресенье, 17 сентября

Италия – Швеция – 2:1

Маттео Арнальди – Лео Борг – 6:4, 6:3

Лоренцо Сонего – Элиас Имер – 6:4, 6:4

Симоне Болелли / Лоренцо Музетти – Филип Бергеви / Андре Горанссо – 6:4, 6:7 (4:7), [8:10]

Группа В

№ Команда Матчі В-П Очки 1 Австралия 3 6-3 2 2 Франция 3 6-3 1 3 Швейцария 3 1-8 0 4 Великобритания 3 6-3 2

Вторник, 12 сентября

Франция – Швейцария – 3:0

Адриан Маннарино – Доминик Штрикер – 6:3, 1:6, 6:4

Уго Умбер – Стэн Вавринка – 6:4, 6:4

Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – Марк-Андреа Хюслер / Стэн Вавринка – 6:2, 6:2

Среда, 13 сентября

Австралия – Великобритания – 1:2

Танаси Коккинакис – Джек Дрейпер – 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (4:7)

Алекс Де Минаур – Дэн Эванс – 1:6, 6:2, 4:6

Мэтт Эбден / Макс Перселл – Дэн Эванс / Нил Скупски – 7:6 (7:5), 6:4

Четверг, 14 сентября

Австралия – Франция – 2:1

Адриан Маннарино – Макс Перселл – 7:6 (7:4), 6:4

Алекс Де Минаур – Уго Умбер – 7:6 (7:2), 6:3

Мэтт Эбден / Макс Перселл – Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – 7:5, 6:3

Пятница, 15 сентября

Великобритания – Швейцария – 2:1

Стэн Вавринка – Кэмерон Норри – 7:5, 6:4

Энди Маррей – Леандро Риди – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4

Дэниел Эванс / Нил Скупски – Стэн Вавринка / Даниэль Штрикер – 6:3, 6:3

Суббота, 16 сентября

Австралия – Швейцария – 3:0

Танаси Коккинакис – Доминик Штрикер – 6:3, 7:5

Алексс Де Минаур – Марк-Андреа Хуслер – 6:4, 6:3

Мэттью Эбден / Макс Перселл – Марк-Андреа Хуслер / Доминик Штрикер – 6:2, 6:4

Воскресенье, 17 сентября

Великобритания – Франция – 2:1

Артур Фис – Дэн Эванс – 6:3, 3:6, 4:6

Уго Умбер – Кэмерон Норри – 7:6 (7:5), 3:6, 7:5

Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – Дэн Эванс / Нил Скупски – 6:1, 6:7 (4:7), 6:7 (6:8)

Группа С

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Испания 3 2-7 1 2 Сербия 3 6-3 2 3 Чехия 3 9-0 3 4 Южная Корея 3 1-8 0

Вторник, 12 сентября

Сербия – Южная Корея – 3:0

Душан Лайович – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:6 (3)

6:4, 7:6 (3) Ласло Дьере – Квон Сун У – 4:6, 6:2, 6:2

Никола Чачич / Миомир Кецманович – Нам Джи Сун / Сон Мин Ке – 3:6, 6:4, 7:6 (5)

Среда, 13 сентября

Испания – Чехия – 0:3

Бернабе Сапата Миральес – Томаш Махач – 4:6, 4:6

Алехандро Давидович Фокина – Иржи Лехечка – 6:7 (5:7), 5:7

Алехандро Давидович Фокина / Марсель Гранольерс – Якуб Меншик / Адам Павлашек – 7:5, 6:7 (6:8), 4:6

Четверг, 14 сентября

Южная Корея – Чехия – 0:3

Томаш Махач – Хон Сон Чхан – 7:6 (10:8), 4:6, 6:2

Иржи Лехечка – Квон Сун У – 6:1, 7:5

Якуб Меншик / Адам Павлашек – Нам Джи Сун / Сон Мин Ке – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Пятница, 15 сентября

Сербия – Испания – 3:0

Новак Джокович – Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 6:4

Ласло Дьере – Альберт Рамос-Вильолас – 6:4, 6:4

Никола Чачич / Миомир Кецманович – Марсель Гранольерс / Алехандро Давидович Фокина – 6:4, 7:6 (15:13)

Суббота, 16 сентября

Сербия – Чехия – 0:3

Душан Лайович – Якуб Меншик – 3:6, 2:6

Ласло Дьере – Иржи Лехечка – 6:7 (7:9), 5:7

Никола Качич / Новак Джокович – Томаш Махач / Адам Павлашек – 5:7, 7:6 (9:7), [3:10]

Воскресенье, 17 сентября

Испания – Южная Корея – 2:1

Бернабе Сапата Миральес – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:5

Алехандро Давидович Фокина – Квон Сун Ву – 6:4, 6:4

Марсел Гранольерс / Альберт Рамос – Джи Сун Нам / Сонг Ми-Кю – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), [8:10]

Группа D