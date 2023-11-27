Финал Кубка Дэвиса 2023. Результаты матчей
С 21 ноября проходят матчи плей-офф
12 сентября стартовал финал Кубка Дэвиса-2023.
Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.
Шестнадцать стран приняли участие в групповом этапе финала, который прошел на этой неделе (12-17 сентября) в четырех европейских городах – Болонье, Манчестере, Сплите и Валенсии.
16 стран были разделены на четыре группы и будут соревноваться по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы прошли в «Финал восьмерых». Плей-офф финала пройдет в Малаге с 21 по 26 ноября.
В групповом этапе участие приняли следующие команды:
- 2 финалиста Финала 2022 года (Австралия и Канада);
- 2 команды, которые получили wild card (Италия и Испания);
- 12 победителей отборочного тура в феврале 2023 года (Чили, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Швеция, Швейцария, США).
По итогам группового этапа в плей-офф пробились следующие команды:
- Канада
- Италия
- Австралия
- Великобритания
- Сербия
- Нидерланды
- Чехия
- Финляндия
ПЛЕЙ-ОФФ
Финал
Воскресенье, 26 ноября
Италия – Австралия – 2:0
- Маттео Арнальди – Алексей Попырин – 7:5, 2:6, 6:4
- Янник Синнер – Алекс де Минаур – 6:3, 6:0
Полуфиналы
Суббота, 25 ноября
Италия – Сербия – 2:1
- Лоренцо Музетти – Миомир Кецманович – 7:6 (9:7), 2:6, 1:6
- Янник Синнер – Новак Джокович – 6:2, 2:6, 7:5
- Янник Синнер / Лоренцо Сонего – Новак Джокович / Миомир Кецманович – 6:3, 6:4
Пятница, 24 ноября
Австралия – Финляндия – 2:0
- Алексей Попырин – Отто Виртанен – 7:6 (7:5), 6:2
- Алекс Де Минаур – Эмиль Руусувуори – 6:4, 6:3
Четвертьфиналы
Четверг, 23 ноября
Сербия – Великобритания – 2:0
- Миомир Кецманович – Джек Дрэйпер – 7:6 (7:2), 7:6 (8:6)
- Новак Джокович – Кэмерон Норри – 6:4, 6:4
Италия – Нидерланды – 2:1
- Маттео Арнальди – Ботик ван де Зандсхулп – 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9)
- Янник Синнер – Таллон Грикспор – 7:6 (7:3), 6:1
- Янник Синнер / Лоренцо Сонего – Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф – 6:3, 6:4
Среда, 22 ноября
Австралия – Чехия – 2:1
- Джордан Томпсон – Томаш Махач – 4:6, 5:7
- Алекс де Минаур – Иржи Легечка – 4:6, 7:6(5), 7:5
- Мэтью Эбден / Макс Перселл – Иржи Легечка / Адам Павлашек – 6:4, 7:5
Вторник, 21 ноября
Финляндия – Канада – 2:1
- Милош Раонич – Патрик Кауковальта – 6:3, 7:5
- Отто Виртанен – Габриэль Диалло – 6:4, 7:5
- Харри Хелиеваара / Отто Виртанен – Алексис Галарн / Вашек Поспишил – 7:5, 6:3
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Италия
|3
|5-4
|2
|2
|Швеция
|3
|1-8
|0
|3
|Чили
|3
|4-5
|1
|4
|Канада
|3
|8-1
|3
Вторник, 12 сентября
Чили – Швеция – 3:0
- Кристиан Гарин – Лео Борг – 7:6 (8:6), 3:6, 7:5
- Николас Харри – Элиас Имер – 6:2, 6:4
- Марсело Барриос/Алехандро Табило – Филип Бергеви/Андре Йоранссон – 6:4, 7:5
Среда, 13 сентября
Канада – Италия – 3:0
- Алексис Галарно – Лоренцо Сонего – 7:6 (10:8), 6:4
- Габриэль Диалло – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:4
- Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Симоне Болелли / Маттео Арнальди – 6:4 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3)
Четверг, 14 сентября
Канада – Швеция – 3:0
- Вашек Поспишил – Лео Борг – 7:6 (7:5), 5:7, 6:2
- Габриэль Диалло – Элиас Имер – 6:4, 6:3
- Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Филип Бергеви / Андре Йоранссон – 7:6 (11:9), 7:6 (7:3)
Пятница, 15 сентября
Италия – Чили – 3:0
- Лоренцо Сонего – Николас Харри – 3:6, 7:5, 6:4
- Маттео Арнальди – Кристиан Гарин – 2:6, 6:4, 6:3
- Лоренцо Сонего / Лоренцо Музетти – Алехандро Табило / Томас Барриос – 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:2)
Суббота, 16 сентября
Канада – Чили – 2:1
- Алексис Галарно – Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (7:5)
- Габриэл Диалло – Николас Харри – 4:6, 4:6
- Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Томас Барриос / Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (9:7)
Воскресенье, 17 сентября
Италия – Швеция – 2:1
- Маттео Арнальди – Лео Борг – 6:4, 6:3
- Лоренцо Сонего – Элиас Имер – 6:4, 6:4
- Симоне Болелли / Лоренцо Музетти – Филип Бергеви / Андре Горанссо – 6:4, 6:7 (4:7), [8:10]
Группа В
|№
|Команда
|Матчі
|В-П
|Очки
|1
|Австралия
|3
|6-3
|2
|2
|Франция
|3
|6-3
|1
|3
|Швейцария
|3
|1-8
|0
|4
|Великобритания
|3
|6-3
|2
Вторник, 12 сентября
Франция – Швейцария – 3:0
- Адриан Маннарино – Доминик Штрикер – 6:3, 1:6, 6:4
- Уго Умбер – Стэн Вавринка – 6:4, 6:4
- Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – Марк-Андреа Хюслер / Стэн Вавринка – 6:2, 6:2
Среда, 13 сентября
Австралия – Великобритания – 1:2
- Танаси Коккинакис – Джек Дрейпер – 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (4:7)
- Алекс Де Минаур – Дэн Эванс – 1:6, 6:2, 4:6
- Мэтт Эбден / Макс Перселл – Дэн Эванс / Нил Скупски – 7:6 (7:5), 6:4
Четверг, 14 сентября
Австралия – Франция – 2:1
- Адриан Маннарино – Макс Перселл – 7:6 (7:4), 6:4
- Алекс Де Минаур – Уго Умбер – 7:6 (7:2), 6:3
- Мэтт Эбден / Макс Перселл – Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – 7:5, 6:3
Пятница, 15 сентября
Великобритания – Швейцария – 2:1
- Стэн Вавринка – Кэмерон Норри – 7:5, 6:4
- Энди Маррей – Леандро Риди – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4
- Дэниел Эванс / Нил Скупски – Стэн Вавринка / Даниэль Штрикер – 6:3, 6:3
Суббота, 16 сентября
Австралия – Швейцария – 3:0
- Танаси Коккинакис – Доминик Штрикер – 6:3, 7:5
- Алексс Де Минаур – Марк-Андреа Хуслер – 6:4, 6:3
- Мэттью Эбден / Макс Перселл – Марк-Андреа Хуслер / Доминик Штрикер – 6:2, 6:4
Воскресенье, 17 сентября
Великобритания – Франция – 2:1
- Артур Фис – Дэн Эванс – 6:3, 3:6, 4:6
- Уго Умбер – Кэмерон Норри – 7:6 (7:5), 3:6, 7:5
- Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – Дэн Эванс / Нил Скупски – 6:1, 6:7 (4:7), 6:7 (6:8)
Группа С
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Испания
|3
|2-7
|1
|2
|Сербия
|3
|6-3
|2
|3
|Чехия
|3
|9-0
|3
|4
|Южная Корея
|3
|1-8
|0
Вторник, 12 сентября
Сербия – Южная Корея – 3:0
- Душан Лайович – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:6 (3)
- Ласло Дьере – Квон Сун У – 4:6, 6:2, 6:2
- Никола Чачич / Миомир Кецманович – Нам Джи Сун / Сон Мин Ке – 3:6, 6:4, 7:6 (5)
Среда, 13 сентября
Испания – Чехия – 0:3
- Бернабе Сапата Миральес – Томаш Махач – 4:6, 4:6
- Алехандро Давидович Фокина – Иржи Лехечка – 6:7 (5:7), 5:7
- Алехандро Давидович Фокина / Марсель Гранольерс – Якуб Меншик / Адам Павлашек – 7:5, 6:7 (6:8), 4:6
Четверг, 14 сентября
Южная Корея – Чехия – 0:3
- Томаш Махач – Хон Сон Чхан – 7:6 (10:8), 4:6, 6:2
- Иржи Лехечка – Квон Сун У – 6:1, 7:5
- Якуб Меншик / Адам Павлашек – Нам Джи Сун / Сон Мин Ке – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2
Пятница, 15 сентября
Сербия – Испания – 3:0
- Новак Джокович – Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 6:4
- Ласло Дьере – Альберт Рамос-Вильолас – 6:4, 6:4
- Никола Чачич / Миомир Кецманович – Марсель Гранольерс / Алехандро Давидович Фокина – 6:4, 7:6 (15:13)
Суббота, 16 сентября
Сербия – Чехия – 0:3
- Душан Лайович – Якуб Меншик – 3:6, 2:6
- Ласло Дьере – Иржи Лехечка – 6:7 (7:9), 5:7
- Никола Качич / Новак Джокович – Томаш Махач / Адам Павлашек – 5:7, 7:6 (9:7), [3:10]
Воскресенье, 17 сентября
Испания – Южная Корея – 2:1
- Бернабе Сапата Миральес – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:5
- Алехандро Давидович Фокина – Квон Сун Ву – 6:4, 6:4
- Марсел Гранольерс / Альберт Рамос – Джи Сун Нам / Сонг Ми-Кю – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), [8:10]
Группа D
|№
|Команда
|Матчі
|В-П
|Очки
|1
|США
|3
|3-6
|1
|2
|Хорватия
|3
|4-5
|1
|3
|Нидерланды
|3
|5-4
|2
|4
|Финляндия
|3
|6-3
|2
Вторник, 12 сентября
Нидерланды – Финляндия – 2:1
- Ботик ван де Зандсхюлп – Отто Виртанен – 6:7 (0:7), 4:6
- Таллон Грикспор – Эмил Руусвуори – 7:6 (9:7), 6:3
- Уэсли Колхоф / Матве Мидделкоп – Харри Хелиоваара / Патрик Никлас-Салминен – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Среда, 13 сентября
Хорватия – США – 1:2
- Дино Призмич – Маккензи Макдональд – 4:6, 2:6
- Борна Гойо – Фрэнсис Тиафо – 6:4, 7:6 (8:6)
- Иван Додиг / Мате Павич – Остин Крайчек / Раджив Рам – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 2:6
Четверг, 14 сентября
Нидерланды – США – 2:1
- Ботик ван де Зандсхулп – Томми Пол – 7:6 (7:2), 6:2
- Таллон Грикспор – Фрэнсис Тиафо – 6:3, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3)
- Остин Крайчек / Раджив Рам – Матве Мидделкоп / Уэсли Колхоф – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:3
Пятница, 15 сентября
Финляндия – Хорватия – 2:1
- Отто Виртанен – Дино Прижмич – 6:4, 3:6, 6:3
- Эмил Руусвуори – Борна Гожо – 7:6 (7:3), 6:4
- Иван Додиг / Мате Павич – Харри Хелиоваара / Патрик Никлас-Салминен – 6:4, 7:6 (7:1)
Суббота, 16 сентября
США – Финляндия – 0:3
- Маккензи Макдональд – Отто Виртанен – 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (7:9)
- Томми Пол – Эмиль Руусувори – 6:7 (1:7), 4:6
- Остин Крайчек / Раджив Рам – Харри Хелиоваара / Патрик Кауковальта – 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), [8:10]
Воскресенье, 17 сентября
Хорватия – Нидерланды – 2:1
- Дуже Айдункович – Ботик ван де Задсхульп – 3:6, 6:3, 5:7
- Борная Гойо – Таллон Грикспор – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4
- Дуже Айдункович / Мате Павич – Уэсли Колхольф / Матте Мидделкоп – 3:6, 6:4, [10:8]
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