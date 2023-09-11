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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Судаков – ключевой игрок сборной»
Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 22:42 |
574
2

Сергей КРАВЧЕНКО: «Судаков – ключевой игрок сборной»

Тренер «Александрии» – о матче Украина – Англия

11 сентября 2023, 22:42 |
574
2
Сергей КРАВЧЕНКО: «Судаков – ключевой игрок сборной»
ФК Александрия. Сергей Кравченко

Ассистент главного тренера «Александрии» Сергей Кравченко оценил выступление сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 против Англии (ничья 1:1):

– Если мы достигли результата, значит план на игру сработал. Да, это была более защитная игра. Но мы играли против Англии. И мало позволили создать сопернику.

– Лишь один удар в створ ворот. Это нормально? И есть ли у нас план Б на случай, если пропустим первыми?
– Хороший вопрос. После игры на «Уэмбли» было много критики, что мы мало пробили и на этот раз пробили мало. Но в футболе ключевое – это результат. Когда он есть, все остальное не имеет значения. Да, всегда хочется большего. Но ничья с Англией – это хороший результат.

– Пропущенный гол – индивидуальная ошибка Миколенко?
– Можно так сказать. Хотя он все видел и контролировал. Но на какой-то метр ошибся в выборе позиции.

– Кто-то из игроков или какое-то звено заслужили критику?
– Никогда не считаю нужным разделять команду и кого-то критиковать отдельно. То, что сыграли хорошо в обороне - заслуга не только линии защиты, а всей команды, начиная с Яремчука, который хорошо перемещался и все выполнял. И дальше и Мудрик, и Цыганков, и все игроки атакующей группы хорошо действовали на оборону. Так же и об атаке. Нельзя говорить, что мало созданных моментов – это плохая игра Мудрика, Судакова, Цыганкова или Яремчука.

– Чья игра понравилась больше всего?
– Бущан, Зинченко, Судаков. Пока у Судакова были силы, ведь он немало пропустил после операции, он был очень полезным. Вообще, считаю, что это ключевой игрок нашей сборной и всего чемпионата. Возможно, даже лучший игрок.

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Сергей Кравченко Александрия сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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Микола Захарченко
Хай пацан прогресує , такий гравець потрібен в середині поля , але щоб не перехвалити , як колись з Мудриком 
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+1
Fitness.sports
По оценкам худший.. хотя если результат хороший работала вся команда все молодцы и он тоже. Но индивидуально у него слабая оценка хотя игрок играет так как позволяет соперник . А соперник был топ сборная.
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