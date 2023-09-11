Чемпионат Европы11 сентября 2023, 22:14 |
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Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямая трансляция матча отбора на Евро-2024
11 сентября 2023, 22:14 |
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Во вторник, 12 сентября сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проведет выездной матч отбора на Евро-2024 против Италии.
Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Италия – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024
Прямую трансляцию матча проведут региональные телеканалы «Суспильне», а также MEGOGO.
Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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