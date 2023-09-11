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Евро
Италия
12.09.2023 21:45 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 22:14 |
205
0

Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямая трансляция матча отбора на Евро-2024

11 сентября 2023, 22:14 |
205
0
Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Во вторник, 12 сентября сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проведет выездной матч отбора на Евро-2024 против Италии.

Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

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Италия – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024

Прямую трансляцию матча проведут региональные телеканалы «Суспильне», а также MEGOGO.

Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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