Экс-тренер Яремчука в Бенфике: «За Валенсию Роман может забить 10-15 голов»

Португальский специалист Нельсон Вериссимо, который во второй половине сезона-2021/22 являлся главным тренером «Бенфики», за которую тогда играл украинский центрфорвард Роман Яремчук, поделился мнением о переходе своего экс-подопечного в испанскую «Валенсию».

«Роман скорее «девятка», чем «десятка». Игра головой, удар и скорость на последних метрах внутри штрафной – его главные достоинства. Еще одна его хорошая черта – это то, что он очень хорошо взаимодействует со своими товарищами по команде».

«Думаю, он сможет хорошо адаптироваться к чемпионату Испании. Для этого у него есть все необходимое. В обычных условиях он может забить за «Валенсию» от 10 до 15 голов. Все будет зависеть от того, как он адаптируется к чемпионату и команде, и как тренер будет им управлять. Думаю, Яремчук может стать одним из приятных сюрпризов сезона в Ла Лиге. Благодаря голам он является очень ценным форвардом для любой команды», – сказал Вериссимо, ныне работающий наставником дубля «Бенфики».

Напомним, Яремчук перешел в «Валенсию» 1 сентября на правах сезонной аренды из «Брюгге».

Под руководством Вериссимо украинский форвард провел 19 матчей за «Бенфику» (717 минут), в которых записал в актив 3 забитых мяча и 1 результативную передачу.