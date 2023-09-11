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  4. Экс-тренер Яремчука в Бенфике: «За Валенсию Роман может забить 10-15 голов»
Испания
11 сентября 2023, 21:55 |
679
2

Экс-тренер Яремчука в Бенфике: «За Валенсию Роман может забить 10-15 голов»

Украинец начинает новый этап в своей карьере

11 сентября 2023, 21:55 |
679
2
Экс-тренер Яремчука в Бенфике: «За Валенсию Роман может забить 10-15 голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нельсон Вериссимо

Португальский специалист Нельсон Вериссимо, который во второй половине сезона-2021/22 являлся главным тренером «Бенфики», за которую тогда играл украинский центрфорвард Роман Яремчук, поделился мнением о переходе своего экс-подопечного в испанскую «Валенсию».

«Роман скорее «девятка», чем «десятка». Игра головой, удар и скорость на последних метрах внутри штрафной – его главные достоинства. Еще одна его хорошая черта – это то, что он очень хорошо взаимодействует со своими товарищами по команде».

«Думаю, он сможет хорошо адаптироваться к чемпионату Испании. Для этого у него есть все необходимое. В обычных условиях он может забить за «Валенсию» от 10 до 15 голов. Все будет зависеть от того, как он адаптируется к чемпионату и команде, и как тренер будет им управлять. Думаю, Яремчук может стать одним из приятных сюрпризов сезона в Ла Лиге. Благодаря голам он является очень ценным форвардом для любой команды», – сказал Вериссимо, ныне работающий наставником дубля «Бенфики».

Напомним, Яремчук перешел в «Валенсию» 1 сентября на правах сезонной аренды из «Брюгге».

Под руководством Вериссимо украинский форвард провел 19 матчей за «Бенфику» (717 минут), в которых записал в актив 3 забитых мяча и 1 результативную передачу.

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Роман Яремчук Валенсия Бенфика Брюгге
Источник AS
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Комментарии 2
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Alex T
Угу, в бельгии и у Португалии не мог, а в Испании аж бегом)
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Avaksi
Так і хочеться додати до назви статті "а може і не забити"
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