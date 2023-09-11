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  4. Вацко: Поповым интересовался ряд клубов из топ-5 лиг
Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 20:52 |
366
1

Вацко: Поповым интересовался ряд клубов из топ-5 лиг

«Динамо» не отпустило своего игрока

11 сентября 2023, 20:52 |
366
1
Вацко: Поповым интересовался ряд клубов из топ-5 лиг
dynamo.kiev.ua. Денис Попов

Известный журналист Виктор Вацко рассказал о том, что, по его информации, за последний год защитником «Динамо» Киев Денисом Поповым интересовался целый ряд клубов из топ-5 европейских лиг:

«За Попова поступали предложения. В прошлом году был «Бордо». Речь шла об аренде за 1 млн и обязательном выкупе еще за 9 млн. Был еще один французский клуб – то ли «Ренн» или «Реймс» – не вспомню точно. 8 млн предлагали.

Этим летом проявляли интерес «Удинезе» и «Штутгарт». Я сам удивлен, мы здесь насмехаемся, а там видят потенциал».

Ранее также сообщалось об интересе к Попову со стороны турецких клубов.

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Источник: Бущаном интересуются клубы из Саудовской Аравии
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Виктор Вацко Динамо Киев Денис Попов Бордо Ренн Реймс Удинезе Штутгарт
Источник Вацко Live
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Burevestnik
цю інфу для Вацка надав особисто Суркіс чи представники зарубіжних клубів? 
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