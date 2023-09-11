Вацко: Поповым интересовался ряд клубов из топ-5 лиг

Известный журналист Виктор Вацко рассказал о том, что, по его информации, за последний год защитником «Динамо» Киев Денисом Поповым интересовался целый ряд клубов из топ-5 европейских лиг:

«За Попова поступали предложения. В прошлом году был «Бордо». Речь шла об аренде за 1 млн и обязательном выкупе еще за 9 млн. Был еще один французский клуб – то ли «Ренн» или «Реймс» – не вспомню точно. 8 млн предлагали.

Этим летом проявляли интерес «Удинезе» и «Штутгарт». Я сам удивлен, мы здесь насмехаемся, а там видят потенциал».

Ранее также сообщалось об интересе к Попову со стороны турецких клубов.