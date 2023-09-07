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  4. Источник: защитником Динамо интересуются турецкие клубы
Украина. Премьер лига
07 сентября 2023, 22:23 |
2260
8

Источник: защитником Динамо интересуются турецкие клубы

Денис Попов может покинуть киевский клуб

07 сентября 2023, 22:23 |
2260
8
Источник: защитником Динамо интересуются турецкие клубы
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Несколько турецких клубов проявляют интерес к центральному защитнику «Динамо» Киев Денису Попову. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Информация об интересе со стороны стамбульского «Бешикташа» пока что не подтверждается. А вот «Трабзонспор» уже готовит официальное предложение для «Динамо». Трансферное окно в Турции открыто до 15 сентября.

«Динамо» Киев хочет получить за Дениса Попова как минимум 2 миллиона евро. Контракт 24-летнего украинского защитника с киевским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Денис Попов Динамо Киев Бешикташ Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Источник Hurriyet
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Комментарии 8
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Serhii P.
Скляний та воодночас дерев'яний захисник. Продавайте чимшвидше будь-куди, поки беруть.
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+2
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John Week
Такі дифірамби разом з Бондарем отримували, а виросли дерева
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+1
Nostradamus
Отдать с доплатой
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+1
Ренат Мухамедзянов
Надо продавать это дерево за любые деньги! В каждом матче результативные ошибки! И его ученика Дячука в придачу или бонусом!
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+1
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Roman Pukhnatyi
Щось на сайті турків немає такої інфи
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0
Gargantua
продавайте хоть за троечку. И еще за 1 млн продайте Сироту.
а вместо них купите на вырученые деньги Салюка и Слюбика. 
для УПЛ этого с головой хватит, да еще и переспектива роста будет.
А эти уже расти не будут, только деградировать.
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0
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