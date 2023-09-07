Источник: защитником Динамо интересуются турецкие клубы

Несколько турецких клубов проявляют интерес к центральному защитнику «Динамо» Киев Денису Попову. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Информация об интересе со стороны стамбульского «Бешикташа» пока что не подтверждается. А вот «Трабзонспор» уже готовит официальное предложение для «Динамо». Трансферное окно в Турции открыто до 15 сентября.

«Динамо» Киев хочет получить за Дениса Попова как минимум 2 миллиона евро. Контракт 24-летнего украинского защитника с киевским клубом рассчитан до лета 2025 года.