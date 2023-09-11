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Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 20:49 | Обновлено 11 сентября 2023, 20:52
456
0

Лучано СПАЛЕТТИ: «Украина – более организованная команда, чем македонцы»

Наставник Скуадры Адзурры дал пресс-конференцию перед матчем Евро-2024

11 сентября 2023, 20:49 | Обновлено 11 сентября 2023, 20:52
456
0
Лучано СПАЛЕТТИ: «Украина – более организованная команда, чем македонцы»
FIGC. Лучано Спаллетти

Перед поединком отбора Евро-2024 между сборными Италии и Украины главный тренер Скуадры Адзурры Лучано Спаллетти рассказал:

«Мы находимся в ситуации, с которой легко справиться: мы должны одержать победу во всех оставшихся матчах. Мы не можем играть на ничью.

Мы должны получать удовольствие от игры. Нам следует найти решение уравнения, где есть удовольствие и результат. Надо тяжело работать. Мы хотим побеждать, демонстрируя хороший футбол, чего нам не удалось в Скопье против Северной Македонии.

Сборная Украины? Она – более организованная команда, чем македонцы. У украинцев есть четкое представление о том, какими должны быть позиции при владении мячом.

Думаю, они постараются построить свои действия на быстрых контратаках. Просто посмотрите на гол, который они забили в Англии. Мы должны держать мяч, чтобы открывать узкую дверцу в их обороне».

Матч отбора Евро-2024 между сборными Италии и Украины состоится 12 сентября в Милане, начало – в 21:45 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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