Перед поединком отбора Евро-2024 между сборными Италии и Украины главный тренер Скуадры Адзурры Лучано Спаллетти рассказал:

«Мы находимся в ситуации, с которой легко справиться: мы должны одержать победу во всех оставшихся матчах. Мы не можем играть на ничью.

Мы должны получать удовольствие от игры. Нам следует найти решение уравнения, где есть удовольствие и результат. Надо тяжело работать. Мы хотим побеждать, демонстрируя хороший футбол, чего нам не удалось в Скопье против Северной Македонии.

Сборная Украины? Она – более организованная команда, чем македонцы. У украинцев есть четкое представление о том, какими должны быть позиции при владении мячом.

Думаю, они постараются построить свои действия на быстрых контратаках. Просто посмотрите на гол, который они забили в Англии. Мы должны держать мяч, чтобы открывать узкую дверцу в их обороне».

Матч отбора Евро-2024 между сборными Италии и Украины состоится 12 сентября в Милане, начало – в 21:45 по Киеву.