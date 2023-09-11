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Польша
11 сентября 2023, 20:26 | Обновлено 11 сентября 2023, 20:32
535
0

В Польше готовы уволить Сантуша из сборной

Польская сборная может получить нового наставника

11 сентября 2023, 20:26 | Обновлено 11 сентября 2023, 20:32
535
0
В Польше готовы уволить Сантуша из сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш может быть уволен с занимаемого поста в ближайшие часы.

Сообщается, что Федерация футбола Польши готова принять решение об отставке португальца. Напомним, накануне, 10 сентября, поляки в отборе на Евро-2024 проиграли команде Албании со счетом 0:2.

Фернанду Сантуш стал главным тренером сборной Польши в январе этого года.

После 5 туров польская команда занимает 4 место в отборочной группе E. Под руководством Сантуша поляки провели 6 матчей, в которых три раза выиграли и трижды проиграли.

Ранее стало известно, что Фернанду Сантуш не собирается в отставку из-за результатов команды, а готов работать со сборной Польши и дальше.

По теме:
Тренер сборной Польши не собирается в отставку из-за результатов команды
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Албания – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Фернанду Сантуш сборная Польши по футболу
Источник Николо Скира
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