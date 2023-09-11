В Польше готовы уволить Сантуша из сборной
Польская сборная может получить нового наставника
Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш может быть уволен с занимаемого поста в ближайшие часы.
Сообщается, что Федерация футбола Польши готова принять решение об отставке португальца. Напомним, накануне, 10 сентября, поляки в отборе на Евро-2024 проиграли команде Албании со счетом 0:2.
Фернанду Сантуш стал главным тренером сборной Польши в январе этого года.
После 5 туров польская команда занимает 4 место в отборочной группе E. Под руководством Сантуша поляки провели 6 матчей, в которых три раза выиграли и трижды проиграли.
Ранее стало известно, что Фернанду Сантуш не собирается в отставку из-за результатов команды, а готов работать со сборной Польши и дальше.
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