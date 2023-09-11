Тренер сборной Польши не собирается в отставку из-за результатов команды

Наставник сборной Польши Фернанду Сантуш не собирается уходить в отставку на фоне не самых удачных выступлений команды в отборе Евро-2024.

Польша после пяти матчей набрала шесть очков, занимая 4-е место. В трех последних встречах команда проиграла дважды.

«Про увольнение стоит спрашивать президента федерации. Я в отставку не собираюсь. Считаю, что все в наших руках, а еще Польша может сыграть в плей-офф за выход на Евро».

«Понимаю, что болельщики, как и все мы, разочарованы. Мы на переходном этапе, я провел всего девять тренировок с командой», — сказал Сантуш.