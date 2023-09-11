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Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 11:45 |
833
2

Тренер сборной Польши не собирается в отставку из-за результатов команды

Фернанду Сантуш готов работать дальше

11 сентября 2023, 11:45 |
833
2
Тренер сборной Польши не собирается в отставку из-за результатов команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Наставник сборной Польши Фернанду Сантуш не собирается уходить в отставку на фоне не самых удачных выступлений команды в отборе Евро-2024.

Польша после пяти матчей набрала шесть очков, занимая 4-е место. В трех последних встречах команда проиграла дважды.

«Про увольнение стоит спрашивать президента федерации. Я в отставку не собираюсь. Считаю, что все в наших руках, а еще Польша может сыграть в плей-офф за выход на Евро».

«Понимаю, что болельщики, как и все мы, разочарованы. Мы на переходном этапе, я провел всего девять тренировок с командой», — сказал Сантуш.

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Фернанду Сантуш сборная Польши по футболу Евро-2024
Источник Sport.pl
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Там уже  пасочки.  Ждёт когда попросят?
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