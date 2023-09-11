WTA11 сентября 2023, 18:37 | Обновлено 11 сентября 2023, 18:38
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Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Надеюсь, что дальше смогу показать хороший теннис»
Украинская теннисистка – о поддержке во время турнира в Любляне
11 сентября 2023, 18:37 | Обновлено 11 сентября 2023, 18:38
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Украинская теннисистка Александра Олейникова поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире WTA 125 в Любляне, где она впервые в карьере вышла в основную сетку.
«Приветствую всех украинских болельщиков. Благодарю вас за поддержку сегодня, для меня это было особенно важно. Надеюсь, что дальше смогу показать хороший теннис. Слава Украине!», – сказала Олейникова.
Напоминаем, что сегодня Олейникова узнала имена двух своих ближайших соперниц.
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