Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Надеюсь, что дальше смогу показать хороший теннис»

Украинская теннисистка Александра Олейникова поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире WTA 125 в Любляне, где она впервые в карьере вышла в основную сетку.

«Приветствую всех украинских болельщиков. Благодарю вас за поддержку сегодня, для меня это было особенно важно. Надеюсь, что дальше смогу показать хороший теннис. Слава Украине!», – сказала Олейникова.

Напоминаем, что сегодня Олейникова узнала имена двух своих ближайших соперниц.