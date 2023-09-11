Определена соперница Олейниковой на старте турнира в столице Словении
Александра Олейникова сыграет против Зейнеп Сонмез
Стала известна первая соперница украинской теннисистки Александры Олейниковой на турнире WTA 125 Zavarovalnica Sava Ljubljana, который пройдет с 11 по 17 сентября в столице Словении.
В первом круге Олейникова сыграет против турецкой теннисистки Зейнеп Сонмез. Ранее украинка играла с ней дважды – в 2020 году проиграла обе встречи на турнирах в турецкой Анталье, выиграв в них всего один сет.
В случае победы, Александра Олейникова во втором круге сыграет против хорватки Антонии Рузич, которая в двух сетах со счетом 6:2, 6:0 обыграла кипрскую теннисистку Ралуку Сербан.
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